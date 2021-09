"Śniadanie Bogdana Rymanowskiego w Polsat News i Interii". [OGLĄDAJ] od 9:55

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą Radosław Fogiel wicerzecznik PiS, Wicemarszałek Sejmu i poseł PSL Piotr Zgorzelski, lider Konfederacji Krzysztof Bosak, Krzysztof Gawkowski z Lewicy, Posłanka Platformy Obywatelskiej Marzena Okła-Drewnowicz, oraz doradca prezydenta RP Andrzej Zybertowicz.

"Zaczyna się robienie ludziom wody z mózgu"

W sobotnim wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Paweł Kowal (KO) i Karol Karski (PiS) rozmawiali o tym, czy rząd zamknie kopalnie w Turowie oraz o możliwych karach, które mają by nałożone na Polskę. - TSUE nie mógł nakazać zamknięcia kopani w Turowie ani karać Polski, bo narusza wyłączną kompetencję Rady UE - stwierdził europoseł Karski.



Paweł Kowal radził natomiast rządowi, "by wziął się do roboty, a nie wymyślał hocki klocki, że to Niemcy są winni". - Już się zaczyna robienie ludziom wody z mózgu, bo znowu czegoś się nie udało zrobić - ocenił.

Zapis z sobotniego programu znajdziesz tutaj.

Więcej programów prowadzonych przez Bogdana Rymanowskiego znajdziesz pod tym linkiem.

WIDEO - Prognoza pogody - sobota, 25 września - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/Polsat News, Polsatnews.pl