Kto zostanie nowym kanclerzem: Olaf Scholz czy Armin Laschet? Jak komentują niemieckie media, to wciąż wielka niewiadoma. Sekretarz generalny SPD stwierdził jednak, że to jego partia ma "mandat do rządzenia". Sondażowe wyniki wyborów w Niemczech wskazują jednak na remis pomiędzy dwoma największymi rywalami: Oba ugrupowania zdobyły - według exit polls - po 25 proc. głosów.