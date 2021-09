Kanclerz Niemiec Angela Merkel na piątkowym spotkaniu w Monachium kończącym kampanię przed niedzielnymi wyborami do Bundestagu wezwała CDU/CSU do pełnego wykorzystania ostatnich godzin przed głosowaniem – poinformowała agencja dpa.

- Lokale wyborcze zostaną zamknięte za niecałe pięćdziesiąt godzin (…). Jest wielu ludzi, którzy zawsze bardzo późno podejmują decyzję – zauważyła kanclerz i dodała: "dlatego wzywamy wszystkich jeszcze raz do wykorzystania tych godzin".

Merkel zwróciła się do honorowego przewodniczącego CSU Edmunda Stoibera i wspomniała ich wspólne śniadanie z roku 2002, podczas którego rozmawiali o przyszłym kanclerzu Niemiec. Kwestię kanclerstwa zostawiła wówczas swemu rozmówcy. Powiedziała, że ją i Stoibera łączy "intensywna historia", a także fakt, co wyraziła z humorem, że "to nie obiady, a śniadania są dla obojga najważniejszym posiłkiem dnia".

"Chorobliwy wcześniak"

- Pokazaliśmy, że mimo wszystkich napięć między CDU i CSU zawsze udawało nam się równoważyć różne interesy i okoliczności, ponieważ wiemy, że tylko pracując wspólnie, jesteśmy silni – mówiła kanclerz. Dodała też, "ponieważ nie jest obojętne, kto rządzi, zawsze wzajemnie mobilizowaliśmy siebie nawzajem do działania".

Merkel sięgnęła pamięcią do zjednoczenie Niemiec, podkreślając po raz wtóry, że "już w owym czasie nie było obojętne, kto sprawuje władzę".

Na koniec przywódczyni Niemiec przywołała byłego kanclerza z ramienia SPD Gerharda Schroedera i jego słowa na temat euro, które nazwał "chorobliwym wcześniakiem”. Za wprowadzeniem euro opowiedzieli się ówczesny minister finansów Theo Waigel i kanclerz Helmut Kohl – przypomniała Merkel.

- W obliczu wszystkich problemów utrzymywanie jedności Europy było słuszne – zakończyła Merkel.

Wyścig wyborczy pozostaje otwarty. W sondażu przeprowadzonym na zlecenie tygodnika "Der Spiegel" w dniach 16-23 września SPD ma 25-procentowe poparcie, CDU/CSU - 23 proc., FDP uzyskało 12 proc., AfD - 10, a jedynie Zieloni, osiągając 16 proc., umocnili się na trzecim miejscu. Stawkę zamyka Lewica z 6 proc. poparcia.

aml/PAP