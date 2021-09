"Polska Jest Jedna": apel do prezydenta o wetowanie ustaw "które godzą w prawa i wolności

Apel ukazał się na stronie internetowej inicjatywy Polska Jest Jedna. W sobotę został także opublikowany w formie wideo na YouTubie. Ze strony internetowej ruchu wynika, że jego założycielem jest Rafał Piech prezydent Siemianowic Śląskich. Wśród założycieli wymieniono także posłankę PiS Annę Marię Siarkowską oraz Jana Łopuszańskiego, prawnika, byłego posła Ligi Polskich Rodzin i Jana Pospieszalskiego, dziennikarza, publicystę, scenarzystę i muzyka.

Oprócz tego ruch Polska Jest Jedna współtworzą: Zbigniew Hałat - lekarz epidemiolog, były Główny Inspektor Sanitarny, członek Polskiej Rady Biznesu Tomasz Ratajczak, Piotr Russudowski - lekarz medycyny, były wykładowca i biegły sadowy, dr n. med. Zbigniew Martyka - specjalista chorób zakaźnych i absolwent Wojskowej Akademii Medycznej oraz ordynator oddziału zakaźnego szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej a także biolog medyczny dr n. med. Piotr Witczak,

"Zaniepokojenie o przyszłość naszej Ojczyzny"

"Polska jest jedna i jest domem nas wszystkich. Chcemy, by każdy czuł się w Niej jak u siebie, a tego wymaga poszanowanie praw, gwarantowanych nam - obywatelom, w Konstytucji RP. Pana zadaniem, jako Prezydenta RP, jest czuwanie nad przestrzeganiem polskiej konstytucji, dlatego nasz apel kierujemy własnie do Pana" - napisano w dokumencie.

"Obecnie pod hasłami walki z epidemią wdrażane są rozwiązania społeczne, które naruszają przyrodzoną przestrzeń ludzkiej wolności oraz jej gwarancje konstytucyjne. Pod pretekstem sanitarnym rozwijane są projekty segregacji i izolacji społecznej. Rozważane jest wprowadzenie obowiązkowego poddania się szczepieniom, mimo tego, że za ewentualne, negatywne konsekwencje, ani rząd, ani koncerny farmaceutyczne nie ponoszą dziś żadnej odpowiedzialności" - głosi apel.

"Reakcją na debatę społeczną w kwestii prawidłowości diagnoz epidemiologicznych oraz zasadności stosowanych środków zapobiegawczych i terapeutycznych jest manipulowanie faktami i coraz liczniejsze ograniczenia, a nawet prześladowania osób, wyrażających zdania odrębne i przekazujących informacje falsyfikujące propagandowe tezy" - piszą autorzy odezwy skierowanej do prezydenta. "Zamykanie gospodarki, znoszące aktywność społeczną oraz zmieniające status ogromnej ilości niezależnych podmiotów gospodarczych, zapowiadany reset, czy rewolucja w obszarze własności, prywatności i wolności - prowadzą do ograniczenia wolności - ludzi, rodzin i narodów" - dodają.

"W tym wszystkim widzimy olbrzymie zagrożenie dla realizacji naszych praw i wolności zapisanych w polskiej konstytucji. Rodzi to również nasze zaniepokojenie o przyszłość naszej Ojczyzny i Narodu, który zaszczepiony genem wolności nie jest w stanie rozwijać się w warunkach bezprawia i zniewolenia" - czytamy w opublikowanym w internecie dokumencie.

Apel o wetowanie aktów godzących w prawa i wolności

"Apelujemy do Pana Prezydenta o wetowanie wszystkich aktów prawnych, które godzą w prawa i wolności obywatelskie oraz kierowanie do Trybunału Konstytucyjnego tych aktów prawnych, które choćby budzą wątpliwość co do zgodności z Konstytucją " - napisano w apelu.

Z kolei w nagraniu z apelem do prezydenta wzięli udział: skrzypaczka orkiestry Filharmonii Narodowej Dobrosława Siudmak, prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech, posłanka Anna Maria Siarkowska (PiS), członek Rady Polskiej Izby Biznesu Tomasz Ratajczak, lekarz epidemiolog i były Główny Inspektor Sanitarny Zbigniew Hałat, fotografik Grzegorz Płaczek, muzyk i publicysta Jan Pospieszalski, prawnik, publicysta i były poseł Jan Łopuszański, naukowiec Piotr Witczak oraz Karolina i Tomasz Elbanowscy z Fundacji Rzecznik Praw Rodziców.

