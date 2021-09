Na lotnisku w stolicy Kolumbii, Bogocie, przechwycono blisko 3,5 tys. płetw rekinów, które miały trafić do Hongkongu. W ocenie władz miasta oznacza to, że zabito od 900 do 1 tys. objętych ochroną rekinów, które miały od metra do pięciu metrów długości.