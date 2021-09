Nawet 23 stopnie i słonecznie. Pogoda na weekend

W weekend wróci lato, jednak po pierwsze jedynie do części regionów naszego kraju, a po drugie wyż zacznie szybciej gnić, przez co tylko niektórzy mogą liczyć na pogodne niebo.

Niestety, wyż znad Bałkanów, który zacznie władać pogodą w Polsce podczas weekendu, szybciej zacznie gnić, a przez to większe rozpogodzenia będą limitowane i ograniczą się jedynie do części regionów.

Na szczęście możemy liczyć na przyjemne ciepło, ale też nie wszędzie.

Pogoda na sobotę

Weekend rozpocznie się ociepleniem, ale nie będzie to równoznaczne z pogodnym niebem. Wciąż będzie się chmurzyć i to na przeważającym obszarze kraju. Jakby tego było mało, to jeszcze miejscami, zwłaszcza na północy i wschodzie, może przelotnie kropić.

Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie od 15 stopni na Suwalszczyźnie przez 16-19 stopni w większości regionów do 23 stopni na Dolnym Śląsku.

TwojaPogoda.pl Zachodni wiatr osłabnie, jednak nadal będzie porywisty, do 40-50 km/h i skutecznie może obniżać temperaturę odczuwalną. Zachodni wiatr osłabnie, jednak nadal będzie porywisty, do 40-50 km/h i skutecznie może obniżać temperaturę odczuwalną.

Pogoda na niedzielę

Większą poprawę pogody odczujemy w drugiej połowie weekendu. Niebo zacznie się wreszcie przejaśniać i rozpogadzać. Nigdzie nie spodziewamy się już opadów.

TwojaPogoda.pl Temperatura zrobi się przyjemna, od 16 stopni na Suwalszczyźnie przez ponad 20 stopni w większości regionów do 23 stopni na Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Temperatura zrobi się przyjemna, od 16 stopni na Suwalszczyźnie przez ponad 20 stopni w większości regionów do 23 stopni na Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

Wiatr zmieni kierunek na południowo-wschodni i zdecydowanie osłabnie, jedynie na zachodzie powieje nieco mocniej.

WIDEO - Prof. Włodzimierz Gut: możliwe, że wirus przestanie funkcjonować w populacji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/TwojaPogoda.pl