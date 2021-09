Młodzieżowy Strajk Klimatyczny zorganizował w piątek demonstracje m.in. w Krakowie, Łodzi, Nowym Sączu, Człuchowie, Lesznie, Cieszynie i Warszawie.

Spotkanie w stolicy rozpoczęło się o godzinie 11:00 na placu Teatralnym. Marsz zakończył się przed Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy na placu Bankowym.

PAP/Radek Pietruszka Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Warszawa

Na transparentach uczestników widniały hasła takie jak "Klimat ponad podziałami", "Kto z nami nie wypije, tego smog zabije" czy "Sollution not pollution" ("Rozwiązanie, nie zanieczyszczanie").

Uczestnicy demonstracji protestują przeciwko "widocznym i postępującym zmianom klimatu i bierności osób u władzy w przeciwdziałaniu".

PAP/Radek Pietruszka Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Warszawa

"Tematem przewodnim tegorocznego protestu jest intersekcjonalność i solidarność klimatyczna. Z tego względu na naszym strajku dążymy do pojednania się z różnymi grupami społecznymi. Chcemy podkreślić jak bardzo kryzys klimatyczny dotyka społeczności spychanych na margines przez nasz obecny system. Wszędzie spotykamy się z suchymi statystykami i opisami procesów fizycznych, a zapominamy, że to człowiek wywołuje kryzys klimatyczny i to on poniesie za niego konsekwencje" - czytamy w opisie wydarzenia.

WIDEO: Zobacz relację reporterki Polsat News

PAP/Radek Pietruszka Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Warszawa

PAP/Łukasz Gągulski Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Kraków

