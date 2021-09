Prezydent Chin Xi Jinping zapowiedział we wtorek podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że jego kraj zamierza aktywnie włączyć się do walki z ociepleniem klimatu i w związku z tym nie będzie budować elektrowni węglowych za granicą.

- Chiny wzmocnią swoje wsparcie dla innych krajów rozwijających się, aby promować zieloną i niskoemisyjną energię i nie będą budować nowych elektrowni węglowych za granicą – zapewnił Xi.

Deklaracja prezydenta Chin nastąpiło po podobnych ruchach Korei Południowej i Japonii na początku tego roku.

ZOBACZ: Związkowiec z kopalni Turów: szykujemy się na wyjazd do Luksemburga

Przemówienie Xi zostało nagrane wcześniej i odtworzone podczas posiedzenia ZO ONZ, bowiem chiński prezydent nie przybył do Nowego Jorku.

Chiny największym emiterem CO2

W zeszłym roku Chiny uruchomiły 38,4 gigawatów nowej energii węglowej – ponad trzykrotnie więcej niż reszta świata.

Bank of China był największym pojedynczym sponsorem projektów węglowych, pożyczając 35 miliardów dolarów od czasu porozumienia klimatycznego w Paryżu.

Xi Jinping powtórzył obietnice z zeszłego roku, że Chiny osiągną szczyt emisji dwutlenku węgla przed 2030 r. i neutralność węglową przed 2060 r.

Zgromadzenie Ogólne ONZ

Xi podkreślił, że Chiny mają pokojowe intencje w stosunkach międzynarodowych i "nie mają zamiaru ani nikogo najeżdżać, ani zastraszać, ani starać się narzucać komukolwiek swojej hegemonii".

- Spory między krajami należy rozwiązywać poprzez dialog i współpracę - zaznaczył przywódca ChRL.

- Sukces jednego kraju nie musi oznaczać porażki innego kraju. Świat jest wystarczająco duży, aby pomieścić wspólny rozwój i postęp wszystkich państw - podkreślał Xi.

ZOBACZ: Hel-3 w próbkach chińskich skał z Księżyca. Chiny zbudują potężne reaktory termojądrowe

Jak pisze agencja AP, chiński przywódca, nie wymieniając z nazwy Stanów Zjednoczonych, powiedział, że "interwencje wojskowe z zewnątrz i tak zwane transformacje demokratyczne pociągają za sobą wyłącznie szkody".

- Musimy dążyć do dialogu i inkluzywności zamiast konfrontacji i wykluczenia – mówił Xi.

Wcześniej we wtorek amerykański prezydent Joe Biden w czasie swojego przemówienia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ nawiązał do konkurencji z Chinami. Prezydent USA zapowiedział, że choć jego kraj będzie "energicznie rywalizować", bronić swoich wartości i sojuszników, to nie będzie dążyć do "nowej zimnej wojny".

WIDEO - Ponad setka gigantycznych ssaków u wybrzeży Australii. Nigdy wcześniej tego nie widziano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wys/PAP/Polsatnews.pl