- Porozumienie ze związkami zobowiązuje stronę rządową do przywrócenia funduszu nagród - poinformował wiceszef MSWiA Maciej Wąsik podczas piątkowej konferencji, gdzie ogłoszono porozumienie ze związkami służb mundurowych podległych MSWiA. - W przyszłym roku 2,7 procent, w tym roku 6 procent - jako, że nie było żadnych wzrostów uposażeń ze względu na COVID - dodał.

Jak przekazał wiceszef MSWiA, "strona rządowa i społeczna zgodziły się co do powołania zespołu, który będzie pracował nad innymi elementami pragmatyki służbowej, dodatków służbowych, stażowego, dodatku służbowego. Tak, żeby wypracować jak najlepsze rozwiązania, które dobrze by przysłużyły się zarówno służbom, jak i funkcjonariuszom, jak i naszemu bezpieczeństwu".

Sytuacja na granicy z Białorusią

Tymczasem minionej nocy w odległości 500 m od linii granicy z Białorusią zatrzymano grupę imigrantów, obywateli Iraku. Jeden z mężczyzn, pomimo reanimacji prowadzonej przez patrol oraz zespół karetki pogotowia, zmarł (prawdopodobnie na zawał serca) - poinformowała w piątek na Twitterze Straż Graniczna. Prokuratura Rejonowa w Sokółce wszczęła śledztwo.

Sytuacja miała miejsce na terenie województwa podlaskiego w okolicy miejscowości Nowy Dwór, gdzie znajduje się placówka Straży Granicznej.

