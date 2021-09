Uwaga! Groźna wichura. Pogoda na piątek

Przed weekendem mamy ostre załamanie pogody. Od godzin nocnych bardzo mocno wieje, miejscami w porywach do 80-100 km/h. Wichura łamie gałęzie i zrywa linie energetyczne. Warto zachować szczególną ostrożność.

W piątek sporo przejaśnień i rozpogodzeń. Jedynie miejscami na południu, wschodzie i północy może przelotnie padać. Jednak niech nas nie zwiedzie powrót słońca, ponieważ pierwsze skrzypce będzie grać wichura, która może uszkadzać drzewa, zabudowania i sieć energetyczną.

Wiatr z kierunku zachodniego będzie silny i bardzo silny, w porywach do 70-90 km/h, nad morzem do 90-110 km/h, a wysoko w górach powyżej 120 km/h. Uspokoi się dopiero wieczorem. Temperatura maksymalna od 10 stopni na północnym wschodzie do 16 stopni na zachodzie.

TwojaPogoda.pl

Ciśnienie będzie szybko rosnąć. Barometry pokażą w samo południe od 998 hPa na Suwalszczyźnie do 1013 hPa na Śląsku. Biomet pozostanie niekorzystny, wywołując u osób wrażliwych ból głowy, znużenie i obniżenie koncentracji.

wys/TwojaPogoda.pl