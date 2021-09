Według wyliczeń strażaków, najwięcej interwencji odnotowano w woj. pomorskim - 260, zachodniopomorskim - 252, warmińsko-mazurskim - 250 oraz mazowieckim - 110.

- Działania polegały głównie na usuwaniu przewróconych drzew i połamanych gałęzi z dróg i budynków - zaznaczył Kierzkowski. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w piątek rano silny wiatr będzie wiał na terenie całego kraju.

Najmocniejsze porywy wiatru spodziewane są nad morzem i na Pomorzu, gdzie mogą osiągać prędkość do 80 km/h. W głębi lądu siła wiatru będzie nieco mniejsza i stopniowo malejąca w ciągu dnia.

Ostrzeżenia 1 i 2 stopnia IMGW

W 11 województwach możliwe silne i porywiste wiatry – informuje w piątek IMiGW, który wydał w tej sprawie ostrzeżenie 1. i 2. stopnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteorologiczne 1. stopnia, które będzie obowiązywało w piątek do godz. 12.

Dotyczy ono województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

W tych rejonach – jak donosi IMiGW - wiatr powieje z prędkością do 72 km/h, w porywach do 90 km/h. Ostrzeżenie 2. stopnia obejmuje tereny zachodniopomorskiego i pomorskiego. Tam powieje z prędkością do 90 km/h, w porywach do 115 km/h. Dla tych rejonów do godz. 10 obowiązuje też 1 stopień ostrzeżenia hydrologicznego; mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody.

Ranny strażak

- Strażak ochotnik został ranny podczas akcji usuwania powalonego drzewa w miejscowości Studzianka w powiecie olsztyńskim. Ma otwarte złamanie nogi - poinformował w piątek rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Rafał Melnyk. Dodał, że "przytomny odtransportowany został śmigłowcem do szpitala".

Warmińsko-mazurscy strażacy wciąż usuwają skutki wichry. Obecnie odnotowano ponad 300 interwencji związanych głównie z usuwaniem połamanych konarów czy powalonych drzew. Były też zdarzenia związane z zerwaną linią energetyczną czy zerwaniem elementów blachy z dachów.

Najwięcej szkód silny wiatr wyrządził w powiatach kętrzyńskim, braniewskim, bartoszyckim, elbląskim, olsztyńskim i ostródzkim

Najgorzej na Pomorzu

- 306 zdarzeń spowodowanych przez silne porywy wiatru to bilans ostatniej doby w Zachodniopomorskiem. Strażacy wyjeżdżali głównie do powalonych drzew – podał w piątek rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie kpt. Tomasz Kubiak. W czwartek i piątek do godz. 6.30 rano w Zachodniopomorskiem straż pożarna wzywana była do 306 zdarzeń spowodowanych silnymi porywami wiatru.

- Najwięcej - 53 zdarzenia były w Koszalinie, 34 odnotowano w Sławnie, a 32 w Kamieniu Pomorskim. Głównie były to powalone drzewa – podał kpt. Kubiak.

Tu ryści i grzybiarze na stokach

W Bieszczadach w piątek rano pada deszcz, a mgła ogranicza widoczność. - W górach jest jednak spory ruch turystyczny. Wśród turystów pojawili się m.in. liczni grzybiarze - powiedział ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Radosław Sikora.

Jak zaznaczył, w ostatnich dniach "GOPR notował po kilka interwencji dziennie". - Ratownicy pomagali głównie osobom, które podczas wędrówek górskich doznały urazów kończyn dolnych – zauważył Sikora.

Rano w bieszczadzkich dolinach termometry, m.in. w Cisnej i Ustrzykach Górnych, pokazywały 5-8 stopni Celsjusza. Wieje słaby wiatr. - W konsekwencji opadów deszczu szlaki górskie są śliskie, mokre i błotniste, a zalegająca mgła utrudnia poruszanie się w górach – przypomniał ratownik dyżurny.

Idąc w góry, należy m.in. mieć dobrze wyposażony plecak. Trzeba zabrać ze sobą kaloryczne jedzenie, ciepłe napoje, latarki, rękawiczki, czapkę, skarpety. - W górach mamy ze sobą naładowany telefon komórkowy, a w nim aplikację "Ratunek" – dodał Sikora.

laf/PAP/Polsat News