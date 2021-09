26 września obywatele Niemiec pójdą do urn. Po 16 latach kanclerz Angela Merkel nie będzie ponownie kandydować.

Aby uhonorować lata panowania Merkel niemiecka firma Hermann-Spielwaren - specjalizująca się w produkcji pluszaków - zaprezentowała unikatowy model misia przypominającego ustępującą polityk.

"To forma sztuki"

Maskotka mierzy 40 centymetrów. Ubrana jest w czerwoną garsonkę oraz czarne spodnie. Na szyi ma korale, a na głowie fryzurę przypominającą tę noszoną przez Merkel. Łapy niedźwiedzia złożone są w charakterystycznym dla niej rombie.

"Staramy się utrwalać historyczne momenty w postaci misiów. To forma sztuki" - mówił dziennikowi "Bild" Martin Hermann, dyrektor zarządzający najstarszą, wciąż działającą, fabryką pluszaków.

Miś Angeli Merkel dostępny był w limitowanej edycji 500 sztuk - zabawkę wyprzedano. Chętni zakupili go za 189 euro. Szesnasty pluszak trafi do ustępującej kanclerz, jako odniesienie do liczby lat spędzonych na tym stanowisku.

Działa od 101 lat

Firma Hermann-Spielwaren znajduje się w bawarskim mieście Coburg. Od 101 lat produkuje pluszowe niedźwiedzie nawiązujące często do ważnych osobistości i wydarzeń na świecie. W ich kolekcji pojawiły się misie podobne m.in. do Baracka Obamy czy Królowej Elżbiety II.

WIDEO - Zginęli, bo "nie żałowali za grzechy". Znaleziono zmasakrowane ciała ciężarnej i pięciorga dzieci Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/Polsatnews.pl