Powstaje Instagram dla dzieci. "Będzie szkodliwą aplikacją"

Organizacje zdrowotne oraz rodzice uważają, że wersja aplikacji Instagram dla dzieci będzie szkodliwa dla najmłodszych. W tym celu wystosowali list do Facebooka, operatora aplikacji Instagram, w którym domagają się porzucenia planów wypuszczenia jej na rynek.

Jak podało "BBC", list powstał z inicjatywy Campaign for a Commercial-Free Childhood, amerykańskiej organizacji zrzeszającej pracowników służby zdrowia, nauczycieli, grupy wsparcia oraz rodziców i działającej na rzecz ograniczenia dostępu dzieci do reklam.

Petycja ekspertów

Petycję adresowaną do Marka Zuckerberga, dyrektora generalnego Facebooka podpisało 99 sygnatariuszy - 35 organizacji oraz 64 ekspertów.

W drugiej połowie marca platforma społecznościowa zapowiedziała, że tworzy wersję Instagrama - aplikacji służącej do udostepniania treści multimedialnych - dla dzieci poniżej trzynastego roku życia, która miałaby być kontrolowana przez ich rodziców.

Sygnatariusze listu do platformy uzasadnili, że wszechobecna na Instagramie koncentracja na udostępnianiu zdjęć oraz wyglądzie użytkowników jest szczególnie szkodliwa dla dzieci, które są w "kluczowym" momencie rozwoju.

"Dzieci oraz nastolatkowie, szczególnie dziewczynki, nauczyły się utożsamiać ich nacechowane przesadną seksualnością przefiltrowane zdjęcia z większą rozpoznawalnością na platformie oraz popularnością wśród rówieśników" - napisali.

Co trzeci post to reklama

W liście powołano się również na raport brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, które oceniło Instagram jako aplikację o najgorszym wpływie ze wszystkich innych na zdrowie psychiczne młodych osób oraz zwiększającą ryzyko zaburzeń odżywiania, cyberprzemocy i pedofilii.

Wskazano też, że dzieci staną się również celem reklamodawców.

Powołali się na analizę agencji zajmującej się monitoringiem sieci Sprout Social według której co trzeci post na Instagramie jest reklamą.

