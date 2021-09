Kiedy tylko pani Agnieszka dostała skierowanie na szczepienie trzecią dawką, od razu stawiła się w punkcie szczepień. - Nie będę się już tak obawiać, wchodząc do sklepów czy do tramwajów. Tak się składa, że ja akurat wierzę, że te szczepionki działają - mówiła reporterce "Wydarzeń".

ZOBACZ: Trzecia dawka szczepionki. Jest decyzja rządu

- Dla własnego bezpieczeństwa zdecydowałem się na trzecią dawkę i myślę, że to rozsądny wybór – przyznał inny mężczyzna.

Do tego wyboru namawiają lekarze. - Udokumentowano spadek odporności przeciw SARS-CoV-2 z czasem – wyjaśniał Tomasz Karauda, lekarz oddziału chorób płuc Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Łodzi.

Po 2-3 miesiącach odporność jest na poziomie 75 proc., po 5-6 maleje do 16 proc. Wówczas znacznie łatwiej jest złapać COVID-19.

Polacy po pięćdziesiątce: wielu przewlekle chorych

- Zainteresowanie szczepieniami trzecią dawką rośnie. Szczególnie wśród medyków, osób po 50. roku życia, ale również zgłaszały się już do nas osoby, które były rekomendowane ze spadkiem odporności i kilka takich osób już trzecią dawką zaszczepiliśmy – przyznała Magdalena Czarkowska, zastępca dyrektora Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Właśnie takie grono jest objęte rekomendacją do szczepienia.

- W Polsce wielu pacjentów między 50. a 60. rokiem życia to osoby przewlekle chore, wielu z tych pacjentów trafia do szpitali i nierzadko kończy się to tragicznie. Myślę, że to rozszerzenie w Polsce akurat ma sens - mówił dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Walki z COVID-19.

WIDEO: Szczepienia 50-latków trzecią dawką - materiał "Wydarzeń"



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Trzecia dawka: skierowania już od piątku

Medycy i osoby po pięćdziesiątce już w piątek mogą dostać skierowania na szczepienie. - Będziemy zgodnie z peselami wystawiać automatycznie skierowania. Ten proces zajmie 1-2 dni - tłumaczył minister zdrowia Adam Niedzielski.

Doszczepić będzie się można tylko Pfizerem. Z danych opublikowanych w Izraelu wynika, że szczepionki skutecznie chronią przed hospitalizacją i ciężkim przebiegiem koronawirusa.



Ostatniej doby w Polsce odnotowano 882 nowe przypadki zakażeń oraz 20 zgonów. W szpitalach przebywa blisko tysiąc dwustu pacjentów z COVID-19. 124 z nich jest pod respiratorem.

WIDEO - Tir ścigał się z Lawetą. Przerażające sceny na drodze Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/Polsat News