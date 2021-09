Jak powiedziała w środę w parlamencie minister zdrowia Carolina Darias, wraz z nasilającym się pogorszeniem zdrowia psychicznego mieszkańców Hiszpanii rząd najpóźniej do grudnia przedstawi plan przeciwdziałania temu zjawiska.

ZOBACZ: Zdrowie psychiczne Polaków. Na jego pogorszenie w czasie pandemii skarży się co trzeci badany

W trakcie debaty w Kongresie Deputowanych, niższej izbie hiszpańskiego parlamentu, wskazywano na dane Izby Psychologów (COP), z których wynika, że podczas pandemii liczba samobójstw i prób odebrania sobie życia przez młodych obywateli Hiszpanii wzrosła o 250 proc.

Zwracano też uwagę na opublikowane we wrześniu badanie Hiszpańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SEP), zgodnie z którym najbardziej podatną na wpływ pandemii grupą są ludzie w wieku 18-30 lat.

Stany lękowe, depresja, stres pourazowy

"Już 40 proc. Hiszpanów stwierdziło u siebie stany lękowe, depresji lub stresu pourazowego w ciągu ostatniego roku. Około 30 proc. pacjentów cierpiących na depresję nie rozmawia na ten temat nawet z rodziną" - podało SEP.

ZOBACZ: Prof. Janas-Kozik: pandemia nasiliła zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży

Na rosnące problemy psychiczne młodzieży wskazują też władze Hiszpańskiego Stowarzyszenia Pediatrycznego (AEP). Odnotowują, że od jesieni 2020 roku podwoiła się wśród młodych ludzi liczba schorzeń związanych z zaburzeniami odżywiania, jak anoreksja czy bulimia.

W większości przypadków, jak wynika z dokumentów zgromadzonych przez AEP, zjawisko to dotyczy dziewcząt. Stowarzyszenie wskazuje, że o ile przed pandemią Covid-19 nastolatkowie mający problemy z odżywianiem tracili od 15 do 20 proc. masy ciała, to obecnie odsetek ten wynosi 30-35 proc.

WIDEO - Rzeź delfinów. Zabili setki zwierząt w ramach "tradycji" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/PAP