Mówią, że zamiast relaksu, mają głośne imprezy, narzekają, że koło swojego sklepu spożywczego mężczyzna postawił namiot, który stał się miejscem do wielogodzinnego picia alkoholu.

Bartosz Bargiel z żoną zaczęli szukać mieszkania, gdy okazało się, że spodziewają się dziecka. Na osiedle budowane przez lokalnego dewelopera trafili w internecie.

- Umowę rezerwacyjną na zakup mieszkania podpisałem w 2016 roku, ale prawnym właścicielem mieszkania jestem od zeszłego roku – opowiada Bartosz Bargiel.

Deweloper, który osiedle wybudował, jest też jego mieszkańcem i prowadzi tam sklep spożywczy. To utwierdziło pana Bartosza i jego żonę w przekonaniu, że to dobre miejsce do życia dla rodziny z dziećmi. Jak mówią, miały być strefy relaksu, park, baseny… i święty spokój.

Piętrzą się problemy

- Przeszkadza nam przede wszystkim zakłócanie ciszy nocnej. Sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym, dla których postawiono obok naszego bloku namiotu. Zamontował im tam telewizor, żeby się czuli jak u siebie w domu. Tym oto sposobem deweloper zyskał rzeszę fanów, którzy przesiadują od rana do wieczora. Mając uchylone okna człowiek nie był w stanie oka zmrużyć. Nie chodzi o mnie, ale mam małe dziecko w mieszkaniu – mówi Bartosz Bargiel.

- Pan Stanisław generalnie tłumaczy to tym, że to są jego klienci, jego pracownicy, którym się należy po pracy wypić piwo. Ja rozumiem wypić jedno, ale nie dziesięć, dwadzieścia i siedzieć tam nawet do 6 rano – dodaje inny mieszkaniec osiedla Marcin Drmla.

Według części mieszkańców, na „idealnym” osiedlu piętrzą się problemy - i to nie tylko z odwiedzającymi namiot, ale też z samym panem Stanisławem, który organizuje głośne imprezy. Te przeciągają się do późnych godzin nocnych.

Bójka z deweloperem

Gdy mieszkańcy poszli uciszyć imprezę pana Stanisława, doszło do awantury:

- Tu, k***, cię zapamiętam! Ty ch*** zaj***, jesteś kundlem! Zapamiętam cię!

- Jak ci nie pasuje, to wyprowadź się, czemu się nie wyprowadzisz?

- A to po co sprzedajecie mieszkania? Po to, żebym się teraz wyprowadzał? Czy po to, żeby może jednak dostosować to.

- Ale jeżeli masz problem, jeżeli komukolwiek nie pasuje, kupujesz inne mieszkanie.

- I pewnym momencie deweloper jak zobaczył, że w ogóle tam weszliśmy, to wyleciał na nas z pięściami. Pierwsze to uderzył pana Damiana, a później mnie. Zgłosiliśmy to policji i czekamy na rozprawę sądową – opowiada Bartosz Bargiel.

Firma pana Stanisława mieszkańcom, którzy brali udział w zajściu, wystawiła faktury za… bezumowne korzystanie z parku. Niektórym na kwotę 135 złotych. Obie strony zgłosiły sprawę na policję.

- Faktura na 45 złotych od osoby. U mnie są 4 osoby, to trzeba liczyć 180 zł – wylicza Damian Targosz, mieszkaniec osiedla.

- Generalnie jest to park nieogrodzony. Nie wiem, nie ma tabliczki ani żadnej furtki. Nie dostałem żadnego zakazu korzystania z tego parku, dlatego to zbulwersowało – mówi Bartosz Bargiel.

Reporterom "Interwencji" udało się porozmawiać z panem Stanisławem, w spotkaniu wzięli też udział mieszkańcy:

- Przychodzą do pana ludzie, którzy mówią, żebyście byli spokojni, a pan ich bije. I pan nie widzi tu żadnego problemu?

- No, a ile razy to się jeszcze zdarzyło, prócz tego jednego razu?

- Niech sobie pan tam robi imprezy nad tym basenem, tylko weźcie ten namiot, żeby te dzieci nie oglądały tego. Czemu pan tego namiotu nie przeniesie pod swoją klatkę?

- No, ale nawet jakby to było pod moją klatką, to wtedy moim sąsiadom będzie przeszkadzać…

Utrudniony dostęp do liczników

Widoków na porozumienie nie ma, a mieszkańcy zwracają uwagę na inne problemy. Dostęp do liczników ma tylko pan Stanisław, więc nie mogą kontrolować zużycia wody, a w razie awarii - zakręcić jej w pionie. W blokach pojawiają się usterki, jak u pani Natalii, gdzie woda po deszczu lała się z sufitu.

- Zaczęło się lać przy oknie i też przy kominach wentylacyjnych. Uzyskałam informację od pana Stanisława, że jak pada…to może zaciekać po kominach i ściany mogą być mokre – relacjonuje Natalia Jóźwik.

Pan Stanisław wydaje się nie być zaskoczony obrotem spraw:

- A ile pani dała za mieszkanie?

- 250 tys. zł. Jakie to ma znaczenie?

- No jakie mieszkanie…

- Czyli sam pan się przyznaje, że buble robi?

- To są mieszkania w niskich cenach.

- My tutaj mieszkamy, płacimy za to, mamy małe dzieci, chodzimy do pracy. A to nie jest taki zwykły, polski, złośliwy sąsiad, tylko gość, który ma tu coś do powiedzenia i mógłby to naprawić. Jednak nie ma zamiaru i to jest kluczowy problem – uważa Dejan Antonijević, mieszkaniec osiedla.

Pan Stanisław zapewnia, że przeniesie namiot w inne miejsce, ale zaznacza, że są to „plany długofalowe, nie mogę go tak przenosić to tu, to tam”.

