Wielkopolskie Nadleśnictwo Bolewice opublikowało nagranie, na którym widać tysiące larw borecznika wspinających się na sosnę.



"Są miejsca w naszym nadleśnictwie, gdzie jest ich naprawdę sporo, a igły sosen są zjedzone niemal w 100 proc. Na przykład okolice Sępolna w leśnictwie Bolewice" - napisali leśnicy.



"Katastrofa" - stwierdził jeden z komentujących nagranie w mediach społecznościowych. "Nie da się tego nazwać inaczej" - odpowiedzieli leśnicy.



Dopiero w przyszłym roku będzie można stwierdzić, czy drzewa poradziły sobie z inwazją.



Jak tłumaczą leśnicy, "zjawisko gradacji owadów, czyli pojawiania się ich w ogromnych ilościach na dużych obszarach lasu, powtarza się co kilkanaście kilkadziesiąt lat".

"Co do przyczyn takiego zjawiska to poglądy są różne. W naszym przypadku borecznikom sprzyja duży zwarty kompleks borów sosnowych i pogoda w tym roku. Liczymy na to, że w przyszłym roku gradacja się załamie z przyczyn naturalnych, ale czy tak będzie rzeczywiście? Oby…" - piszą.

Opryski to "ostateczność"

Larwy można zwalczyć przy pomocy oprysków chemicznych, ale jak podkreślają leśnicy "to rozwiązanie ostateczne".



Okoliczni pszczelarze obawiają się o swoje ule. Leśnicy tłumaczą, że "opryski samolotowe w lasach są wykonywane w godzinach rannych, kiedy pszczoły jeszcze nie latają. Dużo większe zagrożenia dla pszczół niosą opryski rolnicze", jednak zwracają uwagę, że decyzja o opryskach będzie podjęta "tylko w ostateczności".



Jednocześnie informują, że oprysk może być konieczny w przyszłym roku.

