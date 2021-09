Na początku września za pomocą mediów społecznościowych do mieszkańców dotarła ta informacja: "Z prawdziwą przykrością jestem zobowiązany poinformować państwa, że od 7 września nie będziemy w stanie wywozić odpadów komunalnych z terenu gminy Goleniów" - przekazał im burmistrz gminy Goleniów Robert Krupowicz.

Brzydki zapach i szczury

Tym samym od 8 września mieszkańcy zostali skazani na życie wśród piętrzących się stert odpadów. Osiedlowe śmietniki przez kilka dni zapełniły się, a śmieci do dziś nie są wywożone. Mieszkańcy obawiają się plagi insektów i gryzoni.

- Mówimy o naprawdę dużych ilościach śmieci, które wysypują się z kontenerów. Na niektórych osiedlach już słyszałam, że się pojawiają szczury - mówi "Interwencji" Justyna Hebel, mieszkanka Goleniowa.

ZOBACZ: "Interwencja". Bez pieniędzy za jabłka. Rolnicy tracą cierpliwość

- Ostatnio tak zalatywało… Ja nie mogłem w domu okna otworzyć - dodaje inny mieszkaniec, pan Mateusz.

Mieszkańcy nie chcą płacić więcej

Powodem śmieciowego kryzysu w Goleniowie jest brak środków w budżecie gminy na wywóz odpadów. Jednak według oburzonych mieszkańców jest to efekt wieloletnich zaniedbań urzędników. Ci z kolei widzą rozwiązanie śmieciowego pata i proponują podwyższenie opłaty śmieciowej.

Wideo: Problem ze śmieciami w Goleniowie. Materiał "Interwencji"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Środki powinny być pokrywane z opłat, które wnoszą mieszkańcy. Niestety stawki, na których pracujemy już od kilku lat są na tyle niskie, że nie pokrywają jednej trzeciej kosztów, które są z tym związane. Dwa lata temu zaczęliśmy wnosić, sesja po sesji, projekty uchwał. Po dyskusjach z radnymi, po zmianach, które proponowali, zawsze było niestety nie, bo nie - twierdzi Tomasz Banach, zastępca burmistrza gminy Goleniów.

- Burmistrz postuluje właśnie podwyżkę z 12 zł (opłaty za śmieci na mieszkańca - red.) na 31 zł. Myślę, że gminę Goleniów stać na pokrycie tych kosztów. Dla wielu mieszkańców jest to za wysoki skok - uważa Marcel Bobrowicz, pełnomocnik mieszkańców.

ZOBACZ: Mazowieckie. 158 osób z zarzutami w śledztwie o wyłudzenia odszkodowań komunikacyjnych

- Nie będziemy płacić więcej, ponieważ i tak płacimy horrendalne podatki dosłownie we wszystkim. Dlaczego mamy dopłacać? Nie i już. Była ustalona stawka jakiś czas temu i niech to tak zostanie. Przecież ktoś to ustalał, ktoś to wyliczał - dodaje pan Piotr, mieszkaniec Goleniowa.

Referendum ws. odwołania burmistrza

- Mimo że burmistrz wiedział, że umowa kończy się 11 września, to wcześniej nie rozpisał nowego przetargu. Wykładnią kosztów, które miałyby odciążać mieszkańca, byłby przetarg - zauważa Andrzej Bugajski z portalu goleniow.net.

Zastępca burmistrza gminy Goleniów Tomasz Banach odpowiada, że przetarg został ogłoszony i "prawie został rozstrzygnięty". - Żeby go rozstrzygnąć, musimy mieć zabezpieczone środki w budżecie. Skoro nie ma tych środków, nie możemy go rozstrzygnąć - tłumaczy.

ZOBACZ: Gdańsk. Pijany turysta uszkodził szlaban, drugi zaatakował barmana

Mieszkańcy nie zgadzają się na podwyżkę ceny wywozu śmieci. Liczą, że urzędnicy znajdą inne rozwiązanie problemu. I że nastąpi to jak najszybciej, bo mają już dosyć życia wśród przepełnionych śmietników. Zapowiadają także udział w referendum w sprawie odwołania włodarza miasta.

WIDEO - Mazowieckie. Ciała dwóch 13-latek w lesie pod Warszawą Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zma/ml/Interwencja