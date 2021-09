Robert Kropiwnicki w programie "Gość Wydarzeń". [OGLĄDAJ] od 19:20

Jednym z tematów rozmowy będzie sobotnia konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej w Płońsku.

- Dzisiaj polski dojrzały patriotyzm, dzisiaj prawdziwa miłość do ojczyzny, oznacza także tę wielką potrzebę, wielkie zadanie utrzymania Polski w UE - mówił w Płońsku lider PO Donald Tusk. Zaapelował również do Kaczyńskiego ws. UE - aby o wpisano do konstytucji zapis, że wypowiedzenie umowy międzynarodowej wymaga w Sejmie większości 2/3.





an/Polsat News