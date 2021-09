"Ma być surowiej – to podstawowe założenie zmian wysłanych do Rządowego Centrum Legislacji. Dotarliśmy do szczegółowych rozwiązań. Ministrowi chodzi o zaostrzenie odpowiedzialności karnej, począwszy od rozboju, poprzez wypadek po pijanemu, aż po przestępstwa pedofilii. Surowiej karani mają być też sprawcy wypadków drogowych, głównie tych spowodowanych po alkoholu. W kodeksie karnym zniknie kara 25 lat więzienia. W jej miejsce pojawi się od 15 do 30 lat pozbawienia wolności, np. za rozbój lub zabójstwo" - podaje dziennik.

Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, podkreśla, że projekt zmian w kodeksie karnym długo czekał na swój czas. Teraz założenia zostały wpisane do wykazu prac rządu.

Ich koniec zaplanowano na grudzień.

Więcej lat za recydywę

Oprócz zaostrzenia kar ministerstwo przygotowało cały pakiet związany z tzw. recydywą. "W tej chwili nie ma szczególnej postaci recydywy dla przestępców seksualnych" - wskazuje "Rz".

"Chcemy wprowadzić kategorię recydywy seksualnej, która będzie polegała na nadzwyczajnym zaostrzeniu kary. Będzie to podwyższenie dolnej granicy kary pozbawienia wolności" – informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, cytowane przez gazetę.

Oznacza to np., że za gwałt ma grozić od 3 do 15 lat (dziś jest to od 2 do 12 lat).

