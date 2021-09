Ostatniej doby potwierdzono co najmniej 700 nowych przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce - dowiedział się Polsat News w ministerstwie zdrowia. Oznacza to wzrost o ponad 37 proc. tydzień do tygodnia. Zakażeń koronawirusem przybywa szybciej w najsłabiej zaszczepionych województwach.