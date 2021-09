Mamy 767 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło 9 osób, 12 miało choroby współistniejące. Dzień wcześniej - 14 września - informowano o 537 zakażeniach. Z kolei tydzień temu wykryto 533 nowych zachorowań. Ostatni raz podobną do dzisiejszej liczbę nowych zakażeń odnotowano 29 maja. Wtedy było to 775.

Nowe zakażenia dotyczą województw: lubelskiego (144), mazowieckiego (106), małopolskiego (72), podkarpackiego (59), łódzkiego (54), wielkopolskiego (45), śląskiego (41), dolnośląskiego (37), zachodniopomorskiego (36), pomorskiego (35), podlaskiego (34), warmińsko-mazurskiego (27), kujawsko-pomorskiego (22), opolskiego (17), świętokrzyskiego (13), lubuskiego (8).

17 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ponad 800 chorych w szpitalach

W szpitalach jest 823 chorych z COVID-19, w tym 91 pacjentów podłączonych do respiratorów. Dla porównania, 15 sierpnia hospitalizowanych było 317 osób z COVID-19.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6068 łóżek i 596 respiratorów. Na kwarantannie przebywa 77 989 osób. Wyzdrowiało dotąd 2 658 512 zakażonych.

"Musimy się przyzwyczaić"

- Trzeba się spodziewać większych pandemii co kolejne dekady. Musimy się do tego przyzwyczaić - powiedział we wtorek w Radiu Plus prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Leczniczych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak.

Cessak zaznaczył, że koronawirus nie jest podobny do wirusa grypy, który co roku regularnie mutuje, lecz przypomina bardziej wirusy SARS-1 i MERS, które mutują co dekadę.

Kolejne pandemie co dekady?

- Trzeba się spodziewać większych pandemii co kolejne dekady. Musimy się do tego przyzwyczaić - ocenił.

Zdaniem Cessaka, na mutowanie koronawirusa wpłynie także kwestia wyszczepienia znacznej części populacji. "FDA (Agencja Żywności i Leków - red.) przedstawiła swoje scenariusze, że przyszły rok będzie elementem wygaszania pandemii pod tym względem, że szczepienia dały rezultaty (...). Zahamowaliśmy (...) w jakimś procencie, mutację wirusa - stwierdził.

