Do napadu na 16-latka doszło 8 września, w Józefowie. Kiedy policja otrzymała informację o pobiciu, na miejsce skierowano patrol.

Jak ustaliła policja, dwaj mężczyźni - w wieku 25 i 39 lat, bez powodu zaatakowali 16-latka, który spotkał się na jednej z ulic w Józefowie z koleżankami. Trzymając w ręku tasak, mężczyźni grozili nieletniemu, że odetną mu nim głowę.

Brutalny atak

Choć 16-latek proponował napastnikom telefon i pieniądze, to agresorzy i tak dotkliwie go pobili. Następnie mężczyźni uciekli z miejsca zdarzenia. Nastolatek z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

ZOBACZ: Lubelskie. Potrącił policjanta, odpowie za usiłowanie zabójstwa. Był pod wpływem dopalaczy

Policjanci następnego dnia zatrzymali młodszego z podejrzewanych o udział w pobiciu 16-latka. Wkrótce po nim do aresztu trafił straszy z napastników.

Tasak wcześniej ukradli

Mężczyźni zostali doprowadzeni na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej w Otwocku, gdzie usłyszeli zarzuty pobicia 16-latka, gróźb karalnych oraz kradzieży stalowego tasaka o wartości 600 złotych.

Sąd Rejonowy w Otwocku na wniosek śledczych i prokuratury zastosował wobec obydwóch podejrzanych tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

WIDEO - Prognoza pogody - wtorek, 14 września - popołudnie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zma/grz/polsatnews.pl