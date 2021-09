Szwecja: białe plamy na mapach szczepień. To dzielnice imigrantów

Władze szwedzkich regionów otrzymają 40 mln koron (ok. 4 mln euro) na nowe sposoby dotarcia do osób, które nie zaszczepiły się przeciw COVID-19 - poinformował w środę rząd Szwecji. Media alarmowały o "białych plamach" na mapie szczepień; są nimi dzielnice imigrantów.

W ostatnich dniach dziennik "Svenska Dagbladet" w cyklu artykułów pisał o istnieniu 450 "białych plam" na mapie szczepień, które pokrywają się z dzielnicami zamieszkanymi przez imigrantów z problemami socjalnymi. Na tych obszarach zaszczepiło się mniej niż 50 proc. ludności powyżej 16 lat, podczas gdy w całej Szwecji średnia wynosi 73. proc.

Według głównego epidemiologa kraju Andersa Tegnella duże różnice terytorialne w zaszczepieniu społeczeństwa grożą nie tylko ryzykiem wystąpienia lokalnych wybuchów ognisk koronawirusa, ale mogą osłabić służbę zdrowia i utrudnić walkę z COVID-19.

Szwecja: akcje informacyjne o szczepieniach w obcych językach

Obecna na zwołanej przez rząd konferencji przedstawicielka organizacji szwedzkich gmin i regionów SKR Marie Morell mówiła, że poszukiwane są nowe sposoby na dotarcia do osób, które do tej pory się nie zaszczepiły. Zaliczyła do nich akcje informacyjne w językach obcych, czy organizację szczepień "od ręki" w szkołach uczących języka szwedzkiego nowo przybyłych imigrantów. Niektóre regiony w środowiskach migrantów rekrutują "kulturowych koordynatorów".

Według "Svenska Dagbladet" względny sukces w wyrównaniu poziomu zaszczepienia ludności odniósł region Uppsala, którego władze do wszystkich niezaszczepionych osób wysłały zaproszenia z konkretną datą wizyty w punkcie.

W wielu miastach przestają działać duże centra masowych szczepień z powodu spadku zainteresowania. Media donosiły o konieczności utylizacji tysięcy niewykorzystanych dawek.

Jak podkreśliła minister ds. socjalnych Lena Hallengren, "wzrost liczby osób zaszczepionych jest konieczny w związku z planowanym zniesieniem większości restrykcji". Ma to nastąpić 28 września.

