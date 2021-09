Naukowcy z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego opracowali sześć hipotetycznych modeli rozwoju pandemii. Wynika z nich, że czwarta fala zacznie się nasilać od połowy września i potrwa co najmniej do połowy marca przyszłego roku. Najbardziej pesymistyczne dane przewidują dziennie 50 tys. zakażeń, ponad 3 tys. hospitalizowanych i 300 zgonów każdej doby.

Naukowcy z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego przekazali Ministerstwu Zdrowia sześć scenariuszy rozwoju pandemii w Polsce. Sześciomiesięczne modele przewidują rozwój zakażeń w kraju od połowy września do 15 marca. Zdaniem naukowców wszystko zależeć będzie od zachowania obywateli i poziomu wyszczepienia społeczeństwa.

Nawet 50 tys. zakażeń dziennie

Według najbardziej optymistycznej wersji nowych i potwierdzonych zakażeń może być dziennie maksymalnie 15 tys. Zgodnie z tym przewidywaniem wzrost miałby się zacząć na początku listopada, a szczyt czwartej fali przypadłby na pierwszą połowę stycznia.



W wariancie poważniejszym - branym pod uwagę jako jeden z prawdopodobnych - liczba zakażeń miałaby wynieść maksymalnie 40 tys. dziennie w pierwszej połowie listopada. Tak intensywna fala infekcji mogłaby się zacząć od 15 września i osiągnęłaby z powrotem obecny poziom nasilenia dopiero 1 lutego przyszłego roku. Jednocześnie najbardziej optymistyczne z modeli mogą być rozciągnięte w czasie i mogą zagrozić przebiegowi ferii.

- Szósty model jest najczarniejszy, ale nic nie wskazuje, żeby miał się sprawdzić, bo to by oznaczało 50 tys. zakażeń dziennie - powiedział Michał Stela, dziennikarz telewizji Polsat News, która dotarła i opracowała wykresy przygotowane przez analityków z Uniwersytetu Warszawskiego.

Wszystkie ich modele przewidują szybki spadek liczby zakażeń od połowy lutego następnego roku.

- Mniej drastyczne warianty zakładają, że dzienna liczba zakażeń może przekroczyć 30 tys. przypadków - powiedział Stela. - Naukowcy zwracają jednocześnie uwagę, że liczba zakażeń będzie się inaczej przekładała na obciążenie ochrony zdrowia niż w poprzednich falach, bo coraz większa część społeczeństwa jest zaszczepiona - dodał dziennikarz Polsat News zwracając uwagę, że osoby zaszczepione przechodzą zakażenie łagodniej.

WIDEO - Niepokojące prognozy naukowców Uniwersytetu Warszawskiego

W szpitalach może być 15 tys. pacjentów

- Już w październiku będzie wiadomo, który wariant się spełnia - powiedział Stela. - Z kolei od 15 października niezależnie od wariantu rozwoju sytuacji nie ma możliwości, aby nie było obostrzeń - powiedział dziennikarz.

Opracowane przez naukowców modele mają pomóc rządzącym i doradzającym im ekspertom z Rady Medycznej przy premierze w podejmowaniu decyzji dotyczących pandemii i obowiązujących obostrzeń w najbliższych tygodniach.

Według prognozy naukowców według najbardziej łagodnej prognozy do szpitali może trafić w okresie największego zaostrzenia około 7,5 tys. pacjentów. Według wariantu najbardziej pesymistycznego do szpitala będzie trzeba przyjąć nawet ponad 15 tys. chorych, którzy mogą wymagać m.in. tlenoterapii.

Z modeli tych wynika, że codziennie do szpitali może trafiać od niemal 1500 do ponad 3000 zakażonych, a ochrona zdrowia byłaby nadmiernie obciążona już od połowy października. Duża liczba pacjentów utrzymywałaby się do marca.

Prognozy przewidują, że codziennie mogłoby umierać nawet 300 osób.

Według naukowców wiele zależy od zachowania społeczeństwa. Chodzi m.in. o przestrzeganie obostrzeń i udział w akcji szczepień. W Polsce jak dotąd wykonanych zostało 36 mln 749 tys. 445 szczepień, a liczba osób w pełni zaszczepionych wynosi 19 mln 106 tys. 619.

Michał Stela/hlk/ml/Polsat News