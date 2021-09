"Cenę dyktują sklepy, a właściwie największe w Polsce sieci handlowe, do których mniejsze podmioty muszą się dostosować, aby uczestniczyć w konkurencji na tym rynku" - tłumaczą organizatorzy protestu, Związek Sadowników RP.

"Sadownik ma z tego z tego procesu najmniej"

- Patologiczna sytuacja polega na tym, że dzisiaj jest wykorzystywana przewaga rynkowa wielkich korporacji międzynarodowych, ale też polskich podmiotów. Zarówno w zakresie skupu owoców do przetwórstwa, jak i w zakresie handlu owocami deserowy - tłumaczył podczas protestu Prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski.

- Sadownik dzisiaj, jako najsłabsze, ale najważniejsze ogniwo procesu (...), ma z tego wszystkiego najmniej - podkreślił dalej działacz.

Czego domagają sadownicy?

Jak podaje Związek Sadowników RP, sadownicy chcą utrzymania ceny na sklepowej półce w kwocie ok. 4 zł/kg jabłek, na co składa się: 2 zł dla sadownika na pokrycie kosztów produkcji i zysku dla jego pracy; 1 zł dla dostawcy do marketu na pokrycie kosztów logistycznych związanych z przygotowaniem towaru do obrotu i 1 zł dla supermarketu jako marża sklepu.

'W naszej opinii jest to sprawiedliwa propozycja w stosunku do zaangażowania pracy przy produkcji jabłek i realna oferta biorąc pod uwagę popyt i podaż jabłek w nadchodzącym sezonie" - argumentują protestujący.

zma/Polsatnews.pl