"Białe Miasteczko 2.0", jak nazywają je organizatorzy, rozstawiono w warszawskich Alejach Ujazdowskich, w pobliżu mieszczącej się po drugiej stronie ulicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bezpośrednio po sobotnim proteście pracowników ochrony zdrowia.

Problemy chirurgi w Polsce

Jak poinformował dzisiaj rano Warszawa. Sadownicy protestują przed siedzibą Biedronki", we wtorek medycy będą mówić o problemach chirurgi, w specjalizacjach zabiegowych.

- To co widzimy od kilku lat, to że polska chirurgia się starzeje. Z roku na rok średni wiek chirurga ogólnego wzrasta, obecnie jest to 59,5 roku - mówił Hałabuz.

- Natomiast, największą grupę chirurgów ogólnych stanowią emeryci powyżej 70. roku. Jest to sytuacja nie tyle niepokojąca, co niebezpieczna - dodał lekarz.

- Zwróćmy uwagę, że proces kształcenia chirurga to nie są tylko lata poświęcone na studia, czyli 6 lat, a następnie 13 miesięcy na specjalizację, lecz kolejne lata, które spędza jako rezydent, głównie asystując, stopniowo coraz więcej operując. Aby uzyskać samodzielność, chirurg potrzebuje kilkunastu lat w zawodzie - podkreślił dalej Hałabuz.

Rozmowy z ministrem, bez premiera

Minister zdrowia Adam Niedzielski ponowił w poniedziałek zaproszenie na rozmowy dla komitetu strajkowego na wtorek na godz. 13. W czwartek planowane jest zaś spotkanie ze wszystkimi związkami, także tymi, które nie biorą udziału w "białym miasteczku". Protestujący niezmiennie domagają się spotkania z udziałem premiera Morawieckiego.

- Stanowisko na dzień dzisiejszy komitetu protestacyjno-strajkowego pracowników ochrony zdrowia brzmi następująco: w dalszym ciągu oczekujemy spotkania z premierem Morawieckim - powiedział rzecznik prasowy Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia Grzegorz Sikora na konferencji prasowej.

- Jeśli premier Morawiecki uważa, że należy urealnić propozycje dotyczące propozycje dotyczące podwyżek, to my odpowiadamy tym samym. (…) Oczekujemy spotkania z premierem. Jeśli minister uważa, że propozycje są z Kosmosu, czy tez z Marsa, to my pytamy, z jakiej planety są żądania ministerstwa - dodał.

Rzecznik komitetu wskazywał, że obecnie ok. 600 tys. medyków w Polsce odpowiada za zdrowie 38 mln Polek i Polaków. - Niechęć do spotkania, brak woli dialogu, brak woli porozumienia ze strony premiera, to uchylanie się od odpowiedzialności - ocenił.

Do kiedy będą protestować?

Program "białego miasteczka" rozplanowany jest wstępnie do soboty, 18 września. Codziennie, obok konferencji i paneli poświęconych poszczególnym dziedzinom ochrony zdrowia i postulatom, prowadzone też tam będą nieodpłatne badania profilaktyczne, jak pomiar ciśnienia czy glikemii, oraz warsztaty dla medyków lub pacjentów. Protestujący zapowiadają, że pozostaną tak długo, aż spełnione zostaną ich postulaty.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia przedstawił osiem postulatów, obejmujących m.in. natychmiastową zmianę ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia; realny wzrost wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki; zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego; czy też wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej.

Według resortu zdrowia łączny koszt postulatów w tym roku to 26,05 mld zł, a w przyszłym roku - 104,7 mld zł.

