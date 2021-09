Ukraiński rząd wprowadził zmiany do obowiązujących restrykcji przeciwepidemicznych. Wdrożono między innymi tzw. żółte i zielone paszporty covidowe, zawierające informacje o zaszczepieniu, negatywnym wyniku testu na Covid-19 albo wyzdrowieniu. Władze podały również, że W Charkowie na wschodzie Ukrainy od przyszłego roku ma być produkowana chińska szczepionka przeciw Covid-19 CoronaVac.

Jak podkreślił minister ochrony zdrowia Wiktor Laszko, zmiany mają na celu kontrolowanie sytuacji epidemicznej przy jednoczesnym utrzymaniu aktywności gospodarczej państwa.

ZOBACZ: Uczniowie nagradzani za szczepienie. Dyrektor wycofał się z pomysłu

Paszporty covidowe będą miały na Ukrainie dwa warianty: żółty i zielony. Mają zawierać informacje o zaszczepieniu, negatywnym teście na Covid-19 przeprowadzonym w ciągu ostatnich 72 godzin albo o przebyciu Covid-19. Żółty przeznaczony jest dla osób, które otrzymały tylko jedną dawkę szczepionki, a zielony dla zaszczepionych w pełni - czytamy na stronie ministerstwa ochrony zdrowia.

Zmiana zasad działania szkół

Władze zmieniły zasady działania szkół: w tzw. żółtej strefie epidemicznej placówki mogą prowadzić zajęcia stacjonarne, jeśli co najmniej 80 proc. pracowników ma żółty lub zielony paszport covidowy (dotychczas wymagano pełnego zaszczepienia 80 proc. personelu). W tzw. czerwonej strefie epidemicznej wymagane będzie posiadanie przez wszystkich pracowników zielonego paszportu.

Przestrzeganie restrykcji przewidzianych dla żółtej strefy epidemicznej nie będzie dotyczyć miejsc (lokali gastronomicznych, teatrów, siłowni itd.), w których wszyscy klienci i co najmniej 80 proc. pracowników będzie mieć żółty albo zielony paszport.

Przedsiębiorcy sami mają decydować, czy obsługiwać tylko zaszczepionych czy wszystkich, ale przy zastosowaniu się do restrykcji, np. dotyczących ograniczenia liczby klientów.

ZOBACZ: Ukraina. Kłótnia o brak maseczki w sklepie zakończyła się strzelaniną

Jeśli wprowadzona będzie tzw. strefa czerwona, dla zwykłego funkcjonowania konieczne będzie posiadanie przez wszystkich pracowników/organizatorów i klientów/uczestników zielonego paszportu.

Zmiany mają wejść w życie siedem dni po opublikowaniu.

Minionej doby w kraju wykryto ok. 3,3 tys. nowych zakażeń koronawirusem, a 97 osób zmarło w związku z Covid-19. W pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19 jest prawie 4,9 mln z ponad 44 mln mieszkańców Ukrainy.

Produkcja szczepionek

W Charkowie na wschodzie Ukrainy od przyszłego roku ma być produkowana chińska szczepionka przeciw Covid-19 CoronaVac - ogłosiły miejscowe władze.

ZOBACZ: Badania w Wielkiej Brytanii i Izraelu. Paszporty covidowe mogą zniechęcać obywateli do szczepień

Produkcję szczepionek, w tym preparatów przeciw Covid-19, zamierza uruchomić w przyszłym roku firma farmaceutyczna Lekchim - czytamy w komunikacie charkowskich władz miejskich.

W Charkowie będzie produkowana chińska szczepionka CoronaVac firmy Sinovac Biotech. Grupa Lekchim jest oficjalnym dostawcą tego preparatu na Ukrainę - podają władze.

- To bardzo ważny projekt. Nie wiemy, jaka będzie sytuacja z pandemią za miesiąc albo dwa. I to bardzo dobrze, że charkowskie przedsiębiorstwo zamierza produkować szczepionkę i zainwestować w produkcję ok. 25-30 mln euro - uważa sekretarz charkowskiej rady miejskiej Ihor Terechow.

grz/PAP