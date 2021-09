Uczniowie nagradzani za szczepienie. Dyrektor wycofał się z pomysłu

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osięcinach (woj. kujawsko-pomorskie) postanowił zachęcić uczniów do przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19.

"Uczniowie którzy się zaszczepią (lub zrobili to wcześniej) otrzymają +20 punktów z zachowania. (...) W drugiej połowie października odbędzie się dyskoteka dla klas VI-VIII, (...) na którą wstęp będą mieli tylko zaszczepieni uczniowie" - czytamy w zarządzeniu z dnia 10 września podpisanym przez dyrektora placówki Andrzeja Polaszka.

"To się nie dzieje"

Sprawa wywołała spore kontrowersje. "To się nie dzieje. To fejk, prawda?" - napisał na Twitterze lekarz Paweł Stanisław Basiukiewicz, który opublikował zdjęcie pisma.

Jak się jednak okazało nie był to fejk. Po wielu głosach oburzenia, dyrektor szkoły postanowił wycofać się z pomysłu. Podkreślił jednocześnie, że nie miał złych zamiarów.

"Szczepionka to najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa COVID-19. Zaszczepienie się jak największej liczby osób zwiększa szansę na trwały powrót do stacjonarnych zajęć w szkołach, wydarzeń kulturalnych czy spotkań rodzinnych i towarzyskich. Dzięki szczepionce możemy chronić nie tylko nas samych, ale także naszych najbliższych" - napisał dyrektor w piśmie do rodziców.

"Trzeba przyznać się do błędu"

Przypomniał również wytyczne wydane przez Ministra Edukacji i Nauki dla dyrektorów szkół w sprawie organizacji szczepień.