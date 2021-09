Medycy chcą spotkać się z premierem. Chybicka: co to za sztuka wyjść i porozmawiać?

- Jak "wołam" hydraulika do domu, to on sobie "życzy" za niepełną godziną pracy stówę, dwie. Natomiast godzina pracy personelu medycznego waha się od 25 zł za godzinę. Jaka to jest skala? - pytała w "Debacie Dnia" senator KO Alicja Chybicka.

Gośćmi Agnieszki Gozdyry byli we wtorek politycy - lekarze: Alicja Chybicka (Koalicja Obywatelska) i Bolesław Piecha (Prawo i Sprawiedliwość). Tematem rozmowy był trwający od soboty protest medyków.

- Jest dużo do zrobienia, trzeba usiąść i rozmawiać. Panie premierze, apeluję do pana: co to za sztuka jest wyjść i porozmawiać z ludźmi? - przekonywała Chybicka.

"Nie wykluczam udziału premiera"

- Ja jestem jednak optymistą, do rozmów dojdzie. Nie wykluczam udziału premiera - przyznał były wiceminister zdrowia, poseł PiS Bolesław Piecha. Podkreślił, że "podpowiada mu to jego doświadczenie".

Senator KO oceniła, że "ochrona zdrowotna w Polsce to kolos na glinianych nogach".

Chybicka mówiła także o finansowaniu służby zdrowia. - Jak ja "wołam" hydraulika do domu, to on sobie "życzy" za niepełną godziną pracy stówę, dwie. Natomiast godzina pracy personelu medycznego waha się od 25 zł za godzinę. Jaka to jest skala? - pytała.

Zdaniem Piechy rozmowy dotyczące zdrowia i pensji medyków nie powinny toczyć się na ulicy.

Poseł PiS przyznał, że obrażają go niektóre hasła na plakatach przygotowanych przez protestujących medyków.

