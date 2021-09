Jedna osoba zginęła, dwie trafiły do szpitala na skutek wypadku, do którego w niedzielę po południu doszło na drodze Dąbrowa Białostocka - Sokółka - podała policja. Auta są kierowane na objazd starodrożem tej drogi.

Do wypadku doszło około godz. 14.30 na skrzyżowaniu trasy z Dąbrowy do Sokółki z drogą do Różanegostoku.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do zderzenia auta marek Skoda i Renault. Kierująca skodą kobieta miała nie ustąpić pierwszeństwa przejazdu.

- Niestety na skutek zderzenia pojazdów kierująca skodą zginęła na miejscu, zaś pasażer tego auta został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Kierowca renault również trafił do szpitala - podał rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa.

bas