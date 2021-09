Koronawirus - Raport Dnia. Niedziela, 12 września

Niedziela to kolejny dzień, kiedy zakażeń jest o połowę więcej niż tydzień wcześniej. By radzić sobie z możliwą kolejną falą koronawirusa, Stany Zjednoczone planują szczepienia dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Preparat może być zatwierdzony już niedługo. Wielka Brytania podaje w wątpliwość sens paszportów covidowych.