Do drastycznych wydarzeń doszło na początku września w jednej z wiosek w prowincji Gowa. Krewni AP mieszkający w pobliżu rodzinnego domu dziewczynki usłyszeli krzyki dochodzące z wnętrza. Pamiętając, że kilka dni wcześniej doszło do tragicznej śmierci 22-miesięcznego chłopca, brata sześciolatki, postanowili interweniować. Zapobiegawczo wezwali też policję.

Na miejscu okazało się, że dziewczynka jest torturowana przez swoich bliskich. "Rytuał" przerwano, gdy matka starała się wydłubać prawe oko dziecka.

- Praktykowali "czarną magię" od dłuższego czasu. Matka przyznała się mi, że zjadała uciętą powiekę AP - przekazał w rozmowie z dziennikiem "Kompas" interweniujący na miejscu wujek sześciolatki.

Dziecko zostało przewiezione do szpitala, obrażenia oka określane są jako poważne. Rodzice dziecka zostali skierowani na badania psychiatryczne. Z kolei do aresztu trafili obecni przy okaleczeniu wujek i dziadek dziewczynki.

"Brutalne zbrodnie"

Po ustaleniu nowych faktów w sprawie policja podejrzewa, że śmierć 22-miesięcznego brata dziewczynki mogła nie być przypadkowa. Sekcja zwłok wykazała, że chłopiec zmarł po wypiciu dwóch litrów słonej wody.

- Ze ustaleń śledztwa i zeznań świadków wynika, ze rodzice praktykowali coś w rodzaju "czarnej magii". To musiało wpłynąć na ich umysły. Ostatecznie pchnęło ich to do popełnienia brutalnych zbrodni wobec swoich dzieci - przekazał Boby Rachman szef policji w prowincji Gowa w Indonezji.

W przypadku wyroku skazującego za znęcanie się nad dzieckiem, każdemu z zatrzymanych grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Według nieoficjalnych informacji za przekonanie rodziców do okultystycznych rytuałów odpowiedzialny jest lekarz zaprzyjaźniony z rodziną. Serwis "Cocount" przekazał, że mężczyzna został zatrzymany.

