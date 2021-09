Do zdarzenia doszło w niedzielny poranek w Gdańsku przy ul. Zielony Trójkąt. W jednym z mieszkań doszło do domowej awantury. 25-latka zdążyła zadzwonić do bliskiej jej osoby z prośbą o pomoc. Poinformowany członek rodziny powiadomił z kolei policję.

ZOBACZ: Austria. Zmumifikował zwłoki matki, żeby móc pobierać emeryturę

Partner kobiety, który - jak podaje RMF FM - wbił jej później dwa noże w głowę, uciekł przed przyjazdem mundurowych. Udało się jednak go zatrzymać.

Gdańsk. Zamordowana 25-latka osierociła dzieci

Rozgłośnia dodaje, że kobieta osierociła dzieci: jedno z nich miało rok, a drugie trzy lata. Były w mieszkaniu, kiedy doszło tam do tragedii.

- Na miejscu, pod nadzorem prokuratora, swoje czynności prowadzą policjanci. Obecni są także m.in. technik kryminalistyki oraz lekarz medycyny sądowej - powiedział polsatnews.pl asp. sztab. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Funkcjonariusz nie potwierdził doniesień RMF FM, że 25-latce wbito w głowę dwa noże.

WIDEO - Najmniej szczepień i najwięcej zakażeń. "Dominują trzy województwa" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/Polsatnews.pl