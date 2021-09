W piątek rano przed szkołą podstawową w Sycowie (woj. dolnośląskie) pojawił się nieznany mężczyzna, który próbował porwać jedną z uczennic. Jak przekazały lokalne media, porywacz miał złapać idącą na zajęcia ośmiolatkę i próbować siłowo wciągnąć ją do swojego samochodu. Dziewczynce udało się wydostać z rąk mężczyzny, którego teraz poszukuje policja.

Do próby porwania dziewczynki doszło w piątkowy poranek przed szkołą podstawową w Sycowie. Jak nieoficjalnie podał portal mojaolesnica.pl, mężczyzna z toyoty próbował wciągnąć ośmiolatkę do środka pojazdu i zmusić do "określonego zachowania". Dziecku udało się uciec, a niedoszły porywacz uciekł.

- Potwierdzam, doszło do takiej sytuacji - powiedziała Interii asp. Bernadeta Pytel z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy. Jak dodała, policjanci nadal prowadzą czynności w sprawie.

Asp. Pytel zapewniła, że dziewczynka "jest cała i zdrowia", a obecnie zajmują się nią rodzice. Jak jednocześnie przekazała, o zdarzeniu poinformowano prokuraturę, która wszczęła śledztwo.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratora Rejonowa w Oleśnicy.

