We wtorek dojdzie do kolejnego spotkania z ratownikami medycznymi i ich pracodawcami w sprawie wycen dobokaretki - poinformował wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska. Jednocześnie ocenił, że trwające w piątek protesty ratowników medycznych świadczą o tym, że ta strona nie chce dialogu.

W piątek na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski mówił o tym, że wycena tzw. dobokaretki została zwiększona o około 30 proc. Dodał, że resort wraz z NFZ prowadzi proces zwiększania wycen za usługi medyczne.

- To są realne kroki, które wykonujemy po to, by poziom wydatków (na służbę zdrowia - PAP) się zwiększył - podkreślił.

Podano datę kolejnego spotkania

Wiceszef tego resortu Waldemar Kraska uzupełnił wypowiedź ministra. Według niego zmiana wyceny za dobokaretkę zmieni się od pierwszego października. Wyjaśnił, że chodzi o pieniądze przeznaczane na funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego - "S i P". Zapewnił, że resort od dwóch tygodni rozmawia o tych zmianach ze stroną społeczną, z ratownikami i ze związkami zawodowymi.

- To pokazuje, że przy stole można do dobrych rozwiązań dojść - powiedział. - Nie mówię, że te rozwiązania są ostateczne - dodał, informując jednocześnie, że w najbliższy wtorek przedstawiciele resortu spotkają się z pracodawcami i ratownikami medycznymi, by dowiedzieć się, w jakim stopniu nowe wyceny poprawią ich funkcjonowanie w jednostkach ratownictwa medycznego.

Podkreślił, że oczekiwaniem ratowników jest, by większe środki za dobokaretkę trafiły do ratowników medycznych, a nie zostały przeznaczone na inne cele. Szczególnie dotyczy to tych ratowników, którzy pracują w zespołach szpitalnych - dodał Kraska.

- Ten dialog i ta rozmowa jest dobrym podłożem, żebyśmy wypracowali konsensus - zapewnił. Jednocześnie ocenił, że piątkowe protesty ratowników "nie są dobrym sygnałem, że ta strona nie chce podjąć dialogu".

Przypomniał, że resort pracuje też nad zmianą ustawy o państwowym ratownictwie medycznych z 2006 r., "która kompleksowo zmieni funkcjonowanie sytemu". Są też na ukończeniu dwa projekty ustaw o zawodzie i samorządzie ratowników medycznych.

- W najbliższych tygodniach te ustawy będą już w procesie legislacyjnym i z końcem roku ratownicy uzyskają swój samorząd. Bedą mogli być wtedy reprezentowani w sposób formalny - powiedział Kraska.

Raport AOTMiT

W czwartek Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała raport w sprawie wyceny świadczeń udzielanych przez podstawowe i specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego, czyli tzw. dobokaretki.

W wyniku przeprowadzonych analiz kosztowych Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) proponuje wartości ryczałtów za dobokaretki odpowiednio na poziomach: świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego (dobokaretka typu P) 4187 zł - średni wzrost nominalny o 1035 zł, zaś świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego (dobokaretka typu S) 5583 zł - średni wzrost nominalny o 1426 zł.

