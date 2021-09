Do Warszawy przyjechali pracownicy sądów i prokuratur z całej Polski. Trwa protest pod hasłem "Czerwony marsz - nie róbcie nas w balona". Pracownicy domagają się podwyżki płac i poprawy warunków pracy. - Zdesperowani pracownicy mówią "dość!" - powiedziała Justyna Przybylska.

Protestujący są oni ubrani w czerwone stroje, niosą transparenty z hasłami: "Dość pracy za grosze, żądamy godnych płac", "Te pieniądze nam się po prostu należą", "Stop zamrożeniu płac", "Bez nas sądy nie istnieją".

Marsz ruszył spod Pałacu Kultury i Nauki w stronę Sejmu, gdzie po godzinie 11. wręczono petycję przedstawicielom Sejmu i Senatu. Następnie protestujący udali się pod siedzibę Ministerstwa Sprawiedliwości, a później przejdą przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Protest jest zaplanowany do godz. 15.

- Przyszliśmy i będziemy głośno protestować. Nie zgadzamy się, żeby nasze wynagrodzenia były zamrożone. Przez osiem lat nie mieliśmy możliwości uzyskania jakichkolwiek podwyżek - powiedziała przewodnicząca związku zawodowego Ad Rem Justyna Przybylska.

"To niezbędne minimum"

Najważniejsze postulaty dotyczą waloryzacji płac o 12 proc. w 2022 roku. - Idziemy z postulatem elementarnej sprawiedliwości. Jest ogromna inflacja, która powoduje spadek realnej wartości wynagrodzenia. 12 procent to jest niezbędne minimum - przyznał przewodniczący związku zawodowego prokuratorów i pracowników prokuratury Jacek Skała.

Protest pracowników sądów i prokuratur

- Premier obiecał 4,4 proc, ale prawda jest taka, że nie każdy te 4,4 proc. dostanie, bo nie wiadomo jak to będzie dzielone. Nie mamy gwarancji, że wszyscy z nas tę podwyżkę dostaną, stąd walczymy o większą kwotę, bo dochodzi do tego, że dochodzimy do pensji pań, które pracują na stanowiskach fizycznych - mówiła Anna Kuncewicz z Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.

Ponadto protestujący chcą zwiększenia liczby etatów w sądach oraz poprawy warunków pracy, w tym walki z mobbingiem.

Organizatorami manifestacji są m.in. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Ad Rem", Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych i NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury. Protestujących wspiera Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" oraz Forum Współpracy Sędziów.

