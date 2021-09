Francuskie śledztwo, które ma doprowadzić do wyjaśnienia, czy podczas zarządzania kryzysem pandemicznym w tym kraju w 2020 roku mogło dojść do zaniedbań, objęło byłą minister zdrowia Agnes Buzyn. To pierwsza w świecie minister objęta takim dochodzeniem. W piątek była polityk została przesłuchana jako świadek. Od stycznia pracuje w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Genewie.