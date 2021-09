W wyniku tragicznego wypadku, który miał miejsce w środę o godz. 21:25 w Świeciu (woj. kujawsko-pomorskie) na ul. Bydgoskiej, zginęły dwie osoby.

Zderzyły się ze sobą samochód osobowy Daewoo Matiz z motocyklem marki Honda. Polsatnews.pl ustalił, że 59-letni kierowca matiza wyjeżdżał z parkingu.

Doszło do samozapłonu

- Śledztwo wyjaśni, jak doszło do tego wypadku. Jest jeszcze za wcześnie, by mówić o tym, kto go spowodował - powiedziała polsatnews.pl podkom. Joanna Tarkowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świeciu. Po uderzeniu doszło do samozapłonu, przez co oba pojazdy stanęły w płomieniach.

W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu ponieśli obaj kierujący, 59-letni kierowca matiza, mieszkaniec powiatu świeckiego, oraz kierowca hondy. - Policjanci ustalają tożsamość motocyklisty - poinformowała świecka policja.

Na pytanie, czy kierowcy zginęli w wyniku zderzenia, czy w pożarze, podkom. Tarkowska odpowiedziała, że dopiero sekcja zwłok pozwoli to wyjaśnić.

