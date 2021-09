Senat: wzrost nakładów na zdrowie do 7,2 proc. PKB i bez dodatkowej ochrony personelu szczepiącego

Senat opowiedział się w czwartek za tym, by nakłady na ochronę zdrowia wzrosły do 7,2 proc. PKB na zdrowie. Jest to więcej niż 7 proc. uwzględnione przez rząd w ramach Polskiego Ładu. Miałoby się to także stać szybciej niż zakłada uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Senatorowie za zwiększeniem nakładów na zdrowie

Za podjęciem uchwały w całości wraz z poprawkami było 94 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Za tym by docelowo przeznaczać 7,2 proc. PKB na ochronę zdrowia zamiast 7 proc. i za skróceniem czasu osiągnięcia tego modelu do 2025 r. zagłosowała większość senatorów.

ZOBACZ: Protest ochrony zdrowia. W piątek spotkanie medyków z ministrem zdrowia i premierem

Minimalne nakłady na ochronę zdrowia nie będą mogły być niższe niż 6 proc. produktu krajowego brutto w 2022 r., a następnie nie niższe niż 6,5 proc. w 2023 r. i 7 proc. w 2024 r.

Bez dodatkowej ochrony personelu covidowego

Senat opowiedział się też za skreśleniem przepisów o karaniu osób naruszających nietykalność personelu punktów szczepień przeciw COVID-19. Według większości senatorów objęcie tych pracowników ochroną prawną nie wymaga dodatkowej regulacji, ponieważ są oni chronieni obecnymi przepisami.

ZOBACZ: Niemcy. Dwie osoby ranne po ataku antyszczepionkowca na mobilny punkt szczepień w Gerze

Objęcie pracowników punktów szczepień dodatkową ochroną prawną zaproponowano w związku z atakami na punkty szczepień i z groźbami kierowanymi wobec personelu medycznego.

Przepis w brzmieniu przyjętym przez Sejm stanowi, że "kto narusza nietykalność cielesną osoby prowadzącej badanie kwalifikacyjne lub szczepienie ochronne przeciwko COVID-19 lub osoby pomagającej przy przeprowadzeniu badania lub szczepienia, której nie przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu podczas lub w związku z prowadzonym badaniem lub szczepieniem, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat trzech".

WIDEO - Kto wygrałby wybory? Sondaż dla "Wydarzeń" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/PAP