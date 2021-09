Dowodzący ćwiczeniem wiceminister obrony i szef sztabu generalnego Wiktar Hulewicz powiedział, że "pokaże ono wysoki stopień gotowości armii obu krajów do wspólnych działań w zakresie obrony suwerenności, integralności terytorialnej i niepodległości państwa związkowego (Białorusi i Rosji - red.).

- Będzie to swojego rodzaju sygnał dla kolektywnego Zachodu, że rozmowy z pozycji siły z narodami Białorusi, Rosji, Kazachstanu i innych krajów Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym nie maja perspektyw. Co by nie mówili na Zachodzie, manewry te są elementem szkolenia wojsk. Armia powinna przygotowywać się do obrony swoich granic - wskazał Hulewicz, cytowany przez agencję Interfax-Zachód.

Dodał, że "Białoruś jest otwarta wobec wszystkich krajów OBWE, a manewry nie stanowią żadnego zagrożenia ani dla całej społeczności europejskiej, ani dla krajów sąsiednich".

Aktywna faza manewrów odbędzie się w dniach 10-16 września na terytorium Białorusi (pięć poligonów) i Rosji (na dziewięciu poligonach i w akwenie Morza Bałtyckiego).

W manewrach weźmie udział ok. 200 tys. żołnierzy

Ministerstwo obrony w Moskwie zapowiadało, że ogółem udział w tegorocznych manewrach weźmie około 200 tys. żołnierzy oraz 80 samolotów i śmigłowców. Zaangażowanych zostanie 760 jednostek sprzętu, w tym 290 czołgów i 15 okrętów.

W białoruskiej części ćwiczenia ma wziąć udział 12,8 tys. wojskowych, w tym 2,5 tys. Rosjan. Będzie w nich uczestniczyć także 50 żołnierzy z Kazachstanu. Na Białorusi ćwiczenia odbywać się będą na poligonach w obwodzie brzeskim w zachodniej części kraju, w tym w pobliżu granicy z Polską. Są to poligony: Obóz-Lesnowski, Domanowski, Brzeski i lotniczy Różański.

W Rosji terenem ćwiczeń będzie Zachodni Okręg Wojskowy. Obejmuje on graniczący z Polską obwód kaliningradzki, regiony graniczące z Białorusią, centrum europejskiej części kraju wraz z Moskwą i północny zachód wraz z Petersburgiem.

