Skrajnym brakiem wyobraźni wykazał się 18-letni kierowca opla, który wyprzedził auto zatrzymujące się przed przejściem dla pieszych, by przepuścić dwie młode rowerzystki.

Do mrożącego krew w żyłach zdarzenia doszło 21 sierpnia. Na nagraniu udostępnionym we wtorek przez świętokrzyską policję widać, jak dziewczynki powoli wjeżdżają na przejście, gdy nagle zza przepuszczającego je samochodu, z dużą prędkością wyjeżdża osobowy opel. Tylko dzięki temu, że rowerzystki szybko się zatrzymały, nie doszło do potrącenia.

Policja dotarła do kierowcy opla, dzięki nagraniu z kamerki samochodowej, które przesłano na skrzynkę mailową stopagresjidrogowej@ki.policja.gov.pl.

ZOBACZ: Kolejne zatrucie grzybami. Czterech Afgańczyków trafiło do szpitala

W poniedziałek kierowca został przesłuchany w Komendzie Powiatowej Policji w Busku-Zdroju. Zatrzymano mu prawo jazdy, ale to nie koniec jego problemów. Sprawa została skierowana do sądu.

Policja szuka rowerzystek

18-letni kierowca uprawnienia zdobył zaledwie dwa miesiące temu.

Wideo: 18-latek wyprzedzał na przejściu. Wjechały na nie rowerzystki

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo... ZOBACZ WIĘCEJ: Smogorzów. O włos od wypadku na przejściu. Dziewczynki zatrzymały się w ostatniej chwili

Teraz policja ustala dane rowerzystek, które również zachowały się nieprawidłowo. Zamiast przeprowadzić rowery przez przejście dla pieszych, próbowały przez nie przejechać.

WIDEO - Najdroższa nysa na świecie. 33-letnie auto w cenie luksusowej limuzyny Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ml//Polsatnews.pl/PAP