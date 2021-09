"Poczta głosowa: Masz 1 nowa poczte glosowa. Przejdz do LINK" - jeśli otrzymałeś wiadomość o takiej treści, lepiej miej się na baczności. To masowa akcja, która może doprowadzić do tego, że złośliwe oprogramowanie wykradnie pieniądze z twojego konta bankowego. Ekspert radzi, jak się zabezpieczyć.

Kliknięcie w link zawarty w wiadomości SMS może spowodować instalację aplikacji, a od tego już tylko krok do utraty oszczędności.

- Trwa zmasowany atak na telefony Polaków - informuje reporter Polsat News Jan Derengowski. Jak mówił, wiele osób dostało takie SMS-y. Po kliknięciu w link zainstalowana zostanie aplikacja z nową pocztą głosową. - Na telefonie instaluje się złośliwe oprogramowanie, którego celem jest to, żeby opróżnić nasze kontro bankowe - dodał.

Jak się zabezpieczyć?

- Mamy coraz więcej telefonów, coraz więcej aplikacji, nowych rozwiązań, przestajemy nad tym panować. Jesteśmy nieprzyzwyczajeni i zdarza się coraz częściej, że ataki tego typu są przeprowadzane. Z uwagi na pośpiech, niską ostrożność i brak świadomości padamy ofiarą tego rodzaju działań - powiedziała Polsat News Małgorzata Kurowska, radczyni prawna.

Działania te mają najczęściej na celu wyłudzenie danych. - Nie klikamy linków, jeśli nie wiemy, skąd pochodzą. Dotyczy to SMS-ów, maili, komunikatorów. Uruchamiając nową aplikację powinniśmy sprawdzić jakich dostępów ona żąda. Warto zadać sobie pytanie, czy to żądanie jest uzasadnione, np. czy aplikacja do robienia notatek potrzebuje dostępu do zdjęć. Odinstalowujemy nieużywane aplikacje. Instalujemy programy antywirusowe. Ponadto zabezpieczamy urządzenie hasłem - radziła Kurowska.

