Niemcy: uczniowie wykradli tematy matur. Usłyszeli wyrok

Trzech uczniów włamało się do gabinetu dyrektora Kaiser-Heinrich-Gymnasium w niemieckim Bambergu. Z sejfu udało im się wykraść zadania maturalne z języka niemieckiego, angielskiego i łaciny. Konieczne było ułożenie nowych pytań dla tysięcy egzaminowanych. Rok po tym zdarzeniu, sprawcy usłyszeli wyrok.

Osoby, które stanęły w poniedziałek przed bawarskim sądem włamały się do budynku szkoły w maju 2020 r. Było to możliwe, ponieważ wcześniej udało im się dorobić klucz do gabinetu dyrektora placówki.

ZOBACZ: Matura 2021. Najczęściej wybierane przedmioty na poziomie rozszerzonym

Jak podaje Deutsche Welle, początkowo chcieli oni wykonać zdjęcia pytań maturalnych i odłożyć je na miejsce. Okazało się jednak, że konieczne będzie rozpiłowanie sejfu i usunięcie plomb z zapieczętowanych kopert, dlatego postanowili ukraść arkusze.

Wyroki więzienia w zawieszeniu

Za kradzież i zniszczenie mienia skazano ich na dziewięć miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Trzeciego ucznia, który wcześniej opuścił budynek szkoły, skazano na pół roku w zawieszeniu na dwa lata - informuje Deutsche Welle.

ZOBACZ: Rozpoczynają się matury

Wyciek sprawił, że dla niemal 33 tys. maturzystów konieczne było przygotowanie nowych pytań egzaminacyjnych.

W raporcie specjalnym Interii "Matura 2021. Arkusze" już po zakończonych egzaminach będą codziennie publikowane arkusze CKE wraz z odpowiedziami, które zaproponują eksperci. Arkusze CKE z języka polskiego - poziom podstawowy wraz z nieoficjalnymi rozwiązaniami dostępne we wtorek tuż po godz. 14:00.

WIDEO - Donald Trump w szpitalu. Lekarze ujawnili stan zdrowia prezydenta USA Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/Deutsche Welle