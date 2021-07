Naukowcy znaleźli 14 żyjących krewnych Leonarda da Vinci. Usiłują odtworzyć DNA geniusza

Odtworzone drzewo genealogiczne uczonego ewolucjoniści Alessandro Vezzosi i Agnese Sabato opublikowali na łamach czasopisma "Human Evolution".

Dwadzieścioro dwoje rodzeństwa przyrodniego

Leonardo da Vinci nie miał bezpośrednich potomków. Nigdy się nie ożenił, nie utrzymywał stosunków fizycznych z kobietami. Według niektórych hipotez był homoseksualistą, za życia oskarżony był o "sodomię", z którego to zarzutu został jednak oczyszczony.

Pochodził jednak z nieprawego łoża jako syn chłopki Katarzyny i florenckiego notariusza Ser Piero da Vinci, którego nazwisko odnosiło się do miasta jego pochodzenia. Leonardo miał przynajmniej 22 osoby przyrodniego rodzeństwa, w tym siedemnaścioro ze strony ojca z jego licznych romansów. Sprawiło to, że prześledzenie żyjących krewnych geniusza było czaso- i pracochłonnym procesem.

Ostatecznie udało się wskazać 14 żyjących osób w wieku od roku do 85 lat. Niektórzy wciąż noszą nazwisko da Vinci, które jako pierwszy przyjął przodek Leonarda, urodzony w Vinci w 1331 roku, na 120 lat przed urodzeniem artysty.

Z 14 wskazanych osób tylko jedna wiedziała wcześniej o swoim pochodzeniu od mistrza. Niektórzy wciąż zamieszkują okolice Vinci i, jak powiedzieli badacze agencji ANSA, "wykonują zwykłe zawody, jak sprzedawca, inspektor czy rzemieślnik".

W 2016 roku badacze wskazali 35 żyjących krewnych Leonarda, wśród których znalazł się znany włoski reżyser, autor "Herbatki z Mussolinim" Franco Zefirelli. Niestety, jak tłumaczą dziś badacze, byli to w dużej części niebezpośredni potomkowie po linii żeńskiej, którzy "nie mogli dać nam użytecznych informacji o DNA Leonarda, a w szczególności o chromosomie Y".

W poszukiwaniu DNA geniusza

Chromosom Y przekazywany był wyłącznie w linii męskiej i pozostaje on praktycznie niezmienny. Ustalenie chromosomu Y bezpośrednich żyjących potomków ojca Leonarda po linii męskiej pozwoliłoby potwierdzić, czy szczątki pochowane we francuskim Amboise rzeczywiście należą do geniusza.

Badacze mają dodatkowo nadzieję na odtworzenie całej mapy genetycznej sławnego uczonego i artysty. Mogłoby to pozwolić na prześledzenie rozmaitych ekscentryzmów, z których słynął, jak np. niezwykła oburęczność, nawyk lustrzanego pisania czy synestezji.

Przy okazji badań okazało się, że jeden z żyjących krewnych Leonarda także jest artystą. 62-letni Geovanni Vinci powiedział gazecie "Evening Standard", że nie sądzi, by miał "cokolwiek wspólnego" z autorem Ostatniej Wieczerzy. - Może od części moich prac obracałby się w grobie, ale mam nadzieję, że z reszty byłby dumny - zażartował.

pdb/bas/Smithsonian Magazine