Puszkowany tuńczyk to jedna z najpopularniejszych – nie tylko w Ameryce – konserw i zdecydowanie najpopularniejsza tam ryba. W latach 80. stał się popularniejszy od łososia, a według badań z lat 80. 85 proc. Amerykanów miało puszki tej ryby w swoich szafkach. Jego popularność spadała w ostatnich latach, ale odbiła w związku z pandemicznym gromadzeniem zapasów o długim terminie przydatności do spożycia.

Dwa możliwe wnioski

Jednak badania, które zleciła redakcja "New York Timesa" wykazały, że tuńczyk jako gatunek ryby może nie być zagrożony przez konsumpcję produktu spożywczego zwanego tuńczykiem. Laboratorium badawcze, które prosiło o anonimowość ze względu na kontrakty w branży, nie było w stanie dostrzec DNA zwierzęcia w przesłanych mrożonych próbkach.

- Są dwa możliwe wnioski – powiedziała rzeczniczka laboratorium. – Albo jest to produkt tak przetworzony, że cokolwiek z niego pobraliśmy, nie byliśmy w stanie dokonać identyfikacji, albo coś tam mamy, ale nie jest to tuńczyk – wyjaśniła.

Podobne badania prowadzone były wcześniej na nowojorskich próbkach i w laboratorium na Florydzie. Wtedy tuńczyk został w tuńczyku znaleziony.

Zawartość "cukru w cukrze" była przedmiotem pozwów zbiorowych klientów sieci, którzy twierdzili, że produkty Subwaya są ze "wszystkiego poza tuńczykiem", a produkty są "mieszane ze sobą, by naśladować wygląd tuńczyka".

O pół cala za mało

To tylko jeden z problemów Subwaya, do których należy też np. pozew zbiorowy oskarżający sieć o sprzedawanie "kanapek długości jednej stopy", które w rzeczywistości mają od 11 do 11,5 cala (amerykańska stopa to 12 cali).

Subway broni wizerunkowo swoich kanapek z tuńczykiem, a zarzuty uważa za bezpodstawne. W 2021 roku prowadził m.in. promocję kanapek zawierających "100 proc. prawdziwego, dzikiego tuńczyka", oferując 15 proc. zniżki na kanapki z tuńczykiem po podaniu kodu "ITSREAL" (jest prawdziwy - red.).

- Nie sądzę, żeby sieć gastronomiczna celowo źle opisywała produkt. Kupują puszkę tuńczyka z napisem "tuńczyk". Jeśli jest tu jakieś oszustwo, to zdarzyło się w zakładzie przetwórstwa – powiedział cytowany przez "The Guardian Dave Rudie, prezes firmy połowowej Catalina Offshore Products.

pdb/zdr/The Guardian/The New York Times