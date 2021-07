Zbigniew Girzyński w "Graffiti" [OGLĄDAJ]

Pod koniec czerwca posłowie Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska, a także Arkadiusz Czartoryski ogłosili, że opuszczają klub PiS i powołują w Sejmie koło Wybór Polska. W środę prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński poinformował, że Czartoryski wraca do klubu PiS.

W czwartek w Sejmie przewodnicząca koła Polskie Sprawy Agnieszka Ścigaj ogłosiła, że do tego koła dołączają Girzyński i Janowska. - Dzisiaj postanowiliśmy wspólnie z panem prof. Girzyńskim, z koleżanką posłanką Małgorzatą Janowską połączyć siły i pokazać, że jest nas naprawdę sporo. Bardzo się cieszę, że będziemy tworzyć wspólną drużynę - powiedziała Ścigaj.

- Chcemy tworzyć nową polityczną rzeczywistość - zapewnił Girzyński. Jak tłumaczył, wraz z Janowską zdecydowali się na wyjście z klubu PiS z powodu "umiłowania wolności" zarówno w aspekcie gospodarczym, jak i w zakresie swobód obywatelskich.

"Głęboki spór programowy"

Na antenie Polsat News Girzyński tłumaczył dokładne powody przejścia do koła Polskie Sprawy

- Odeszliśmy z klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w głębokim sporze programowym z obecną linią polityczną, zwłaszcza w wymiarze gospodarczym z Prawem i Sprawiedliwością. Założyliśmy własne środowisko, ale od początku deklarowaliśmy chęć rozmowy ze wszystkimi, którzy podobnie myślą o Polsce i polskiej przyszłości. Te rozmowy zakończyły się sukcesem - zapewniał poseł w "Graffiti".

- Oczywiście jesteśmy kołem opozycyjnym. Gdybyśmy chcieli pozostawać w koalicji rządowej, to nie wychodzilibyśmy z klubu parlamentarnego, do którego wcześniej należeliśmy. Nie zgadzaliśmy się w wymiarze polityki gospodarczej, która w naszej opinii poszła w złą stronę - stronę, która będzie prowadziła Polskę do problemów gospodarczych. Będzie podcinała gałąź, na której gospodarka jest usadowiona mianowicie drobną i średnią przedsiębiorczość - mówił Girzyński.

Według posła, założenia Polskiego Ładu dążą do tego, by "w sposób szczególny uwzględnić duże państwowe firmy" i "stworzyć warunki do rozwoju międzynarodowych korporacji". - A wszystko to kosztem tych, którzy pracują na swoim. Prowadzą drobne, rodzinne firmy, nieraz jednoosobowe działalności i tak na dobrą sprawę, jeszcze do dzisiaj wypracowują 2/3 Dochodu Narodowego Brutto. Ten sposób myślenia o polskiej gospodarce, w naszym głębokim przekonaniu, jest sposobem, który doprowadzi do tego, że ona przestanie się rozwijać. Nie chcemy się na to zgodzić - zapewnił poseł.

Girzyński dodał, że na ten moment ws. Polskiego Ładu "mamy tylko luźne deklaracje", a on sam "czeka na konkrety".

bas/Polsat News