Upał, burze, ulewy, grad i wichury. Pogoda na piątek

W piątek na wschodzie będzie początkowo słonecznie. Z biegiem dnia dotrą tam deszcze i burze, które od wczesnych godzin porannych będą występować na przeważającym obszarze. Lokalnie mogą być one intensywne, połączone z gradem i porywistym wiatrem.

W burzach może spaść do 50 mm deszczu, przez co możliwe są lokalne podtopienia dróg i zabudowań. Grad może mieć średnicę do 5 cm i uszkadzać dachy zabudowań, karoserie samochodowe i uprawy.

Porywisty wiatr, osiągający do 120 km/h, może dodatkowo zrywać linie energetyczne i łamać gałęzie.

Wysokie ciśnienie

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 21 stopni na zachodzie do 32 stopni na wschodzie. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego w porywach będzie chwilami silny, w porywach do 50 km/h.

Ciśnienie jest podwyższone i będzie wolno rosnąć. Barometry pokażą w samo południe od 1015 hPa na północy do 1018 hPa na wschodzie.

Biomet z powodu bardzo wysokiej temperatury, opadów i burz będzie niekorzystny. Możemy odczuwać ból głowy, senność, zmęczenie i rozdrażnienie.

Ostrzeżenie IMGW

Nad ranem IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Dotyczą województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego oraz wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego.

W tych rejonach temperatura maksymalna może osiągnąć od 30 do 33 stopni Celsjusza.

Meteorolodzy wydali też alerty drugiego stopnia przed burzami z gradem dla zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, północna i zachodnia część mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i wschodniej części wielkopolskiego. Według IMGW, może tam spaść do 50 milimetrów wody, a porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 100 km/h.

Silny deszcz i grad

W zachodnich powiatach woj. warmińsko-mazurskiego, we wschodniej części woj. kujawsko-pomorskiego, na zachodzie Mazowsza i w woj. łódzkim obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed silnym deszczem z burzami i gradem. Synoptycy przewidują tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 70 mm oraz porywy wiatru do około 120 km/h. Miejscami grad.

IMGW wydało też alerty drugiego stopnia ostrzegające przed intensywnymi opadami deszczu z burzami dla województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniej części wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województwa zachodniopomorskiego.

