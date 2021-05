BBC podało, że w jaskini odpadają fragmenty malowideł przedstawiających sceny polowania, m.in. na dziką świnię. Uważa się, że są to najstarsze istniejące na świecie wizerunki zwierząt. Niestety, rosnące temperatury przyspieszają ich degradację. - Te dzieła sztuki zanikają na naszych oczach - poinformowała w oświadczeniu prasowym dr Jillian Huntley, jedna z uczonych.

Wyniki badań, które robiono we współpracy z indonezyjskimi naukowcami, a które opublikowano w magazynie "Scientific Report", wykazały, że czynniki takie jak zwiększona liczba suchych dni oraz coraz intensywniejsze monsuny przyspieszają gromadzenie się w jaskini soli, która - w zależności od temperatury - pęcznieje i kurczy się.

Malowidła naskalne odkryte w Indonezji

