49-letni mężczyzna utonął na niestrzeżonym kąpielisku w zalewie Rogoźnik (woj. śląskie). Wszystko wskazuje na to, że mieszkaniec Sosnowca podczas kąpieli zachłysnął się wodą. Służby apelują o ostrożność nad wodą.

Do tragedii doszło we wtorek.

Przed godziną 15:00 na terenie niestrzeżonego kąpieliska wodnego "Rogoźnik Zalew I" doszło do utonięcia 49-letniego mężczyzny, mieszkańca Sosnowca.

ZOBACZ: Utonięcia i upały. Ostrzeżenia w całym kraju

"Ze wstępnych ustaleń wynika, iż mężczyzna zachłysnął się wodą. Świadek tego zdarzenia wyciągnął mężczyznę z wody i próbował go ratować, jednak niestety się nie udało" - informuje policja.

Dokładne okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśni sekcja zwłok zlecona przez prokuratora.

Policja ostrzega

Policja przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą - należy wybierać tylko strzeżone kąpieliska i miejsca wyznaczone do kąpieli, stosować się do regulaminu kąpieliska, nie skakać do nieznanej i płytkiej wody, nie pływać po spożyciu alkoholu oraz nie przeceniać swoich umiejętności pływackich.

Rodzice powinni zawsze czuwać nad kąpiącym się dzieckiem, do wody najlepiej wchodzić w grupie. Po wejściu do wody najpierw należy schłodzić okolicę serca, karku oraz twarz.

bas/Polsatnews.pl